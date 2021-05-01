Коротченко: Масштаб разрушений в Агдаме поражает человеческое сознание

""Армяне взорвали здесь бомбу ненависти к азербайджанскому народу"

В Агдаме создается такое ощущение, что здесь как будто взорвалась атомная бомба. Разрушенный Агдам до боли напоминает разрушенные Хиросиму и Нагасаки.

Об этом Report в рамках визита российской делегации в Агдам заявил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Армяне взорвали здесь бомбу ненависти к азербайджанскому народу. Масштаб разрушений поражает человеческое сознание. Наверное, на земле нет больше таких мест, где настолько видны масштабы вандализма, ненависти и вражды. Это военное преступление. И политические руководители Армении должны ответить за это в военном трибунале. Прощать такие вещи невозможно. И те политические руководители Армении, которые развязали первую и вторую Карабахскую войны и изгнали более 1 миллиона азербайджанцев со своих земель, должны ответить за свои преступления".

По его мнению, для восстановления освобожденных земель и залечивания душевных ран азербайджанского народа потребуются десятилетия.

"Но у Азербайджана есть политическая воля для этого. Уверен, что через некоторое время освобожденные земли вновь превратятся в жемчужину Азербайджана. Азербайджанский народ - очень трудолюбивый, он восстановит разрушенное. И это будет лучшим памятником тем азербайджанцам, которые погибли за свободу, независимость и территориальную целостность страны",- сказал он.