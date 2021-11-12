Коротченко: Армяне оставили после себя выжженную землю

В Армении героизируют нацистских преступников, свидетельством чему является памятник, воздвигнутый в Ереване Гарегину Нжде, который не был казнен во времена СССР за свои деяния лишь потому, что смертная казнь к этому времени была отменена.

В Армении героизируют нацистских преступников, свидетельством чему является памятник, воздвигнутый в Ереване Гарегину Нжде, который не был казнен во времена СССР за свои деяния лишь потому, что смертная казнь к этому времени была отменена.

Как сообщает Report, об этом заявил военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в ходе круглого стола в Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку.

"Не случайно, что после оккупации территорий Азербайджана, армяне оставили выжженные земли вместо некогда существовавших там городов. Все эти зверства Армении на этих территориях связываются также с нацистскими движениями", - сказал Коротченко, добавив, что, к сожалению, данные факты не осуждаются международным сообществом.

Коротченко также подчеркнул вклад Азербайджана в победу в Великой отечественной войне сказав, без азербайджанской нефти не было бы победы: "Азербайджан был важнейшим фактором победы СССР в Отечественной войне".

Отвечая на вопрос про взаимодействие России и Турции, Коротченко отметил, что в целом отношения стран развиваются очень хорошо, однако в некоторых вопросах бывают противоречия. В целом, Турция важный для России партнер и страна приветствует закупку Турцией своего оружия.

Отвечая на этот же вопрос российский политолог, директор Центра политических исследований Сергей Марков отметил, что страны очень активно сотрудничают в вопросах Карабаха.

Также, по его словам, членство Турции в НАТО не мешает ей развивать отношения с Россией.