Коротченко: Армения - главная причина неисполнения пунктов трехстороннего заявления

"Мы видим пробуксовку трехстороннего заявления и январских договоренностей, которые касались разблокировки транспортных коридоров в регионе. Главное причиной этого является неконструктивное поведение Армении и политических элит этой страны. Поэтому полага

"Мы видим пробуксовку трехстороннего заявления и январских договоренностей, которые касались разблокировки транспортных коридоров в регионе. Главное причиной этого является неконструктивное поведение Армении и политических элит этой страны. Поэтому полагаю, что совместными усилиями Россия и Азербайджан сделают все для исполнения трехсторонних заявлений".

Об этом российскому бюро Report заявил военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, комментируя прошедшую в Минске трёхстороннюю встречу глав МИД Азербайджана, России и Армении.

Эксперт отметил, что все незаконные армянские вооружения формирования, должны покинуть Карабахский регион Азербайджана.

По словам Коротченко, карабахские армяне также являются гражданами Азербайджана: "Разумеется, армянской стороне необходимо готовить себя и своих детей ментально и юридически к тому, что им предстоит получение паспортов граждан Азербайджана. Поэтому отказ от националистической идеологии, прежних штампов и установок должен стать главным мотивом, благодаря которому произойдёт мирная интеграция карабахских армян, как полноценных граждан Азербайджана".

Эксперт считает, что самое лучшее в сегодняшних арсеналах мирового градостроительства и архитектуры "станет сильным притягательным мотивом для того, чтобы проживающие в карабахском регионе армяне могли увидеть, какое будущее их ждёт в составе Азербайджана, который движется вперёд как страна-победитель, определяющая важнейший ход в международных процессах XXI века".