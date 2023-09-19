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Коротченко: Антитеррористические мероприятия ВС Азербайджана носят вынужденный характер 

Коротченко: Антитеррористические мероприятия ВС Азербайджана носят вынужденный характер  Антитеррористические мероприятия, начатые сегодня вооружёнными силами Азербайджана на территории Карабаха носят вынужденный характер. Они обусловлены теми диверсиями, которые были совершены сегодня ночью на заложенных армянскими диверсионно-разведывательн
Карабах
19 сентября 2023 г. 16:31
Коротченко: Антитеррористические мероприятия ВС Азербайджана носят вынужденный характер 

Антитеррористические мероприятия, начатые сегодня вооружёнными силами Азербайджана на территории Карабаха носят вынужденный характер. Они обусловлены теми террористическими актами, которые были совершены сегодня армянскими диверсионными группами.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил генеральный директор Каспийского института стратегических исследований (Россия) Игорь Коротченко.

Он отметил, что в настоящее время наносятся удары по инфраструктуре, опорным пунктам, армейским узлам связи, военной технике сепаратистов и регулярных подразделений армянской армии, которые присутствуют в Карабахе.

"Цель и задача Азербайджана, минимизировать или исключить полностью ущерб для гражданских объектов и гражданского населения, уничтожить долговременные огневые точки и объекты военного назначения формирований вооруженных сил противника", - заявил эксперт.

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