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Координатор ЮНЕП: Готовы поддержать Азербайджан в сфере озеленения села Агалы

Координатор ЮНЕП: Готовы поддержать Азербайджан в сфере озеленения села Агалы Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) готова оказать поддержку Азербайджану в сфере озеленения села Агалы.
Карабах
16 марта 2023 г. 14:33
Координатор ЮНЕП: Готовы поддержать Азербайджан в сфере озеленения села Агалы

Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) готова оказать поддержку Азербайджану в сфере озеленения села Агалы.

Как передает Report, об этом региональный координатор Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) Махир Алиев заявил в Агдаме в ходе ежегодных стратегических консультаций высокого уровня между правительством Азербайджана и местными представительствами ООН.

М.Алиев также отметил, что опыт Азербайджана по восстановлению освобожденных территорией может быть полезен другим странам, поэтому его нужно распространять во всем мире.

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Версия на азербайджанском языке Mahir Əliyev: “UNEP Ağalı kəndinin yaşıllaşdırılmasında Azərbaycana dəstək verməyə hazırdır”
Версия на английском языке UNEP ready to support Azerbaijan in landscaping Aghali village, coordinator says

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