Координатор ЮНЕП: Готовы поддержать Азербайджан в сфере озеленения села Агалы

Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) готова оказать поддержку Азербайджану в сфере озеленения села Агалы.

Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) готова оказать поддержку Азербайджану в сфере озеленения села Агалы.

Как передает Report, об этом региональный координатор Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) Махир Алиев заявил в Агдаме в ходе ежегодных стратегических консультаций высокого уровня между правительством Азербайджана и местными представительствами ООН.

М.Алиев также отметил, что опыт Азербайджана по восстановлению освобожденных территорией может быть полезен другим странам, поэтому его нужно распространять во всем мире.