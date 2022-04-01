Консультант ПРООН: Разминирование способствует достижению многих Целей устойчивого развития

Деятельность, связанная с разминированием, способствует достижению многих Целей устойчивого развития.

Деятельность, связанная с разминированием, способствует достижению многих Целей устойчивого развития.

Об этом Report заявил консультант ПРООН из Великобритании Дэвид Хьюитсон (David Hewitson).

"Разминирование направлено на стимулирование других видов деятельности. После очистки территорий от мин, люди смогут вернуться и начнется экономическая деятельность. Это поощряет многие виды деятельности, которые способствуют достижению ЦУР.

ПРООН оказывает поддержку правительству Азербайджана, решая проблемы, связанные с разминированием, приоритетным и безопасным способом", - заявил Дэвид Хьюитсон.

Сегодня в Баку проходит международная конференция на тему "Гуманитарная деятельность по разминированию и цели устойчивого развития".

Повестка конференции охватывает такие темы, как совершенствование механизмов сотрудничества для активизации глобальных усилий по разминированию, совместное участие в этом процессе правительственных организаций, международной общественности, частного сектора и гражданского общества, применение передового опыта, инновационных методов и технологических новшеств.

В ней принимают участие около 120 участников из 30 стран мира, в том числе 20 должностных лиц структур, специализированных в области разминирования, из Великобритании, Сербии, Швейцарии, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Анголы, Камбоджи, Иордании, Судана и др. Среди участников также члены парламентов зарубежных стран, представители международных организаций и посольств.