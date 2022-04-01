О нас
Аудио новости

Консультант ПРООН: Разминирование способствует достижению многих Целей устойчивого развития

Консультант ПРООН: Разминирование способствует достижению многих Целей устойчивого развития Деятельность, связанная с разминированием, способствует достижению многих Целей устойчивого развития.
Карабах
1 апреля 2022 г. 17:06
Консультант ПРООН: Разминирование способствует достижению многих Целей устойчивого развития

Деятельность, связанная с разминированием, способствует достижению многих Целей устойчивого развития.

Об этом Report заявил консультант ПРООН из Великобритании Дэвид Хьюитсон (David Hewitson).

"Разминирование направлено на стимулирование других видов деятельности. После очистки территорий от мин, люди смогут вернуться и начнется экономическая деятельность. Это поощряет многие виды деятельности, которые способствуют достижению ЦУР.

ПРООН оказывает поддержку правительству Азербайджана, решая проблемы, связанные с разминированием, приоритетным и безопасным способом", - заявил Дэвид Хьюитсон.

Сегодня в Баку проходит международная конференция на тему "Гуманитарная деятельность по разминированию и цели устойчивого развития".

Повестка конференции охватывает такие темы, как совершенствование механизмов сотрудничества для активизации глобальных усилий по разминированию, совместное участие в этом процессе правительственных организаций, международной общественности, частного сектора и гражданского общества, применение передового опыта, инновационных методов и технологических новшеств.

В ней принимают участие около 120 участников из 30 стран мира, в том числе 20 должностных лиц структур, специализированных в области разминирования, из Великобритании, Сербии, Швейцарии, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Анголы, Камбоджи, Иордании, Судана и др. Среди участников также члены парламентов зарубежных стран, представители международных организаций и посольств.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке UNDP: "Minatəmizləmə işləri dayanıqlı inkişaf məqsədləri baxımından mühümdür"

Другие новости из категории

ПРООН: Конференция в Баку - важная платформа для обмена опытом по разминированию
ПРООН: Конференция в Баку - важная платформа для обмена опытом по разминированию
1 апреля 2022 г. 18:21
Мамедъяров: Армения не допускала мысли о возможном освобождения земель Азербайджаном
Мамедъяров: Армения не допускала мысли о возможном освобождения земель Азербайджаном
1 апреля 2022 г. 17:55
Бауэр: Красный крест оказывает помощь пострадавшим от мин
Бауэр: Красный крест оказывает помощь пострадавшим от мин
1 апреля 2022 г. 16:03
ПРООН: Хотим использовать новые технологии в разминировании территорий Азербайджана
ПРООН: Хотим использовать новые технологии в разминировании территорий Азербайджана
1 апреля 2022 г. 15:36
Генсек CNEMA: Важно обеспечить безопасное возвращение людей на освобожденные земли
Генсек CNEMA: Важно обеспечить безопасное возвращение людей на освобожденные земли
1 апреля 2022 г. 15:04
Посол: Франция содействует Азербайджану в разминировании
Посол: Франция содействует Азербайджану в разминировании
1 апреля 2022 г. 14:49
Институт наследия Маршалла отправит в Азербайджан еще 5 собак-миноискателей
Институт наследия Маршалла отправит в Азербайджан еще 5 собак-миноискателей
1 апреля 2022 г. 13:44
ANAMA подписала меморандумы о взаимопонимании с четырьмя организациями
ФотоANAMA подписала меморандумы о взаимопонимании с четырьмя организациями
1 апреля 2022 г. 13:20
Консультант ПРООН: Азербайджан ведет очень активную работу по разминированию
Консультант ПРООН: Азербайджан ведет очень активную работу по разминированию
1 апреля 2022 г. 12:52
Посол: Великобритания активно участвует в процессе разминировании в Азербайджане
Посол: Великобритания активно участвует в процессе разминировании в Азербайджане
1 апреля 2022 г. 12:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi