Консультант ПРООН: Азербайджан ведет очень активную работу по разминированию

Азербайджан и ANAMA ведут очень активную работу по разминированию.

Азербайджан и ANAMA ведут очень активную работу по разминированию.

Как сообщает Report, об этом заявил консультант ПРООН из Великобритании Дэвид Хьюитсон (David Hewitson).

По его словам, проходящая сегодня в Баку международная конференция по вопросам разминирования "очень важна и проходит в очень нужное время".

"Государство и Агентство по разминированию (ANAMA) ведут очень активную работу по разминированию. Эта конференция - очень хорошая возможность связать всех экспертов и обменяться мнениями", добавил он.

Сегодня в Баку начала работу международная конференция на тему "Гуманитарная деятельность по разминированию и цели устойчивого развития".

Повестка конференции охватывает такие темы, как совершенствование механизмов сотрудничества для активизации глобальных усилий по разминированию, совместное участие в этом процессе правительственных организаций, международной общественности, частного сектора и гражданского общества, применение передового опыта, инновационных методов и технологических новшеств.

В ней принимают участие около 120 участников из 30 стран мира, в том числе 20 должностных лиц структур, специализированных в области разминирования, из Великобритании, Сербии, Швейцарии, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Анголы, Камбоджи, Иордании, Судана и др. Среди участников также члены парламентов зарубежных стран, представители международных организаций и посольств.