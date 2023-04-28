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Конференция по вопросам разминирования пройдет в Баку и Агдаме в конце мая

Конференция по вопросам разминирования пройдет в Баку и Агдаме в конце мая Азербайджан проводит активную работу по очистке от мин освобожденных территорий страны.
Карабах
28 апреля 2023 г. 17:03
Конференция по вопросам разминирования пройдет в Баку и Агдаме в конце мая

Азербайджан проводит активную работу по очистке от мин освобожденных территорий страны.

Как сообщает Report, об этом заместитель руководителя Межведомственного центра Координационного штаба по восстановлению и реконструкции освобожденных от оккупации территорий Султан Гаджиев заявил сегодня на брифинге для представителей аккредитованного в Азербайджане дипкорпуса.

"Мы надеемся, что в будущем сможем помочь другим странам с подобной проблемой", - отметил он.

Султан Гаджиев подчеркнул, что для устойчивого развития освобожденных территорий очистка от мин имеет приоритетное значение.

"Мы собираемся провести конференцию в конце мая в Баку и в Агдаме с участием экспертов по данному вопросу", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Mayın sonunda Bakıda və Ağdamda minatəmizləmə konfransı keçiriləcək

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