Конференция по вопросам разминирования пройдет в Баку и Агдаме в конце мая

Азербайджан проводит активную работу по очистке от мин освобожденных территорий страны.

Азербайджан проводит активную работу по очистке от мин освобожденных территорий страны.

Как сообщает Report, об этом заместитель руководителя Межведомственного центра Координационного штаба по восстановлению и реконструкции освобожденных от оккупации территорий Султан Гаджиев заявил сегодня на брифинге для представителей аккредитованного в Азербайджане дипкорпуса.

"Мы надеемся, что в будущем сможем помочь другим странам с подобной проблемой", - отметил он.

Султан Гаджиев подчеркнул, что для устойчивого развития освобожденных территорий очистка от мин имеет приоритетное значение.

"Мы собираемся провести конференцию в конце мая в Баку и в Агдаме с участием экспертов по данному вопросу", - добавил он.