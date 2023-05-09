На Джыдыр-дюзю представлена концертная программа фестиваля "Харыбюльбюль"

Концертная программа была представлена ​​9 мая на Джыдыр-дюзю в рамках Международного музыкального фестиваля "Харибюльбюль", организованного в городе Шуша.

Концертная программа была представлена ​​9 мая на Джыдыр-дюзю в рамках Международного музыкального фестиваля "Харибюльбюль", организованного в городе Шуша.

Report сообщает, что в ней были представлены интересные выступления творческих коллективов стран, входящих в ТЮРКСОЙ, тюркоязычных стран и народов региона. В рамках концерта артисты представили зрителям музыкальную культуру государств и стран, которые они представляют.

На концерте мастера искусств продемонстрировали зрителям музыкальную культуру представляемых ими стран и региона.

Наряду с Азербайджаном на концерте с интересом были встречены выступления музыкальных коллективов и исполнителей из Казахстана, Кыргызстана, Венгрии, Автономного территориального образования Гагаузия Республики Молдова (Гагаузская Земля), Узбекистана и Автономной Республики Каракалпакстан (Узбекистан), республики Алтай, Хакасии, Саха (Якутия), Татарстана и Тыва Российской Федерации, Турецкой Республики Северного Кипра, Турции, Туркменистана.

В заключение совместно с солистами тюркского мира была исполнена композиция "Карабах".

Международный музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль", организованный Фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры, продолжится до 11 мая.

В рамках фестиваля будут показаны концертные программы, пройдут выставки и различные презентации.