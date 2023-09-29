Коммерсант: Ликвидация квази-образования открыла путь Баку и Еревану для движения к миру

Указ о ликвидации незаконного режима в Карабахском регионе Азербайджана издан 28 сентября — почти в годовщину начала второй карабахской войны и спустя девять дней после антитерростических мер. В отношениях Баку и Еревана, кажется, одной проблемой станет

Карабахский конфликт больше не конфликт, что открыло путь Баку и Еревану двигаться дальше на пути к миру.

Как передает Report, об этом говорится в статье российской газеты "Коммерсант" под названием "Азербайджан разжег мир".

По мнению автора, Карабахский конфликт еще раз подтвердил, что мира без войны не бывает.

"Указ" о ликвидации квази-образования, так называемой Нагорно-Карабахской республики, изданный 28 сентября - практически в годовщину начала Второй карабахской войны и спустя девять дней после энергичного нажима Азербайджана, окончательно решил вопрос, говорится в материале. Это стало закономерным итогом Второй Карабахской войны.

От названия "Степанакерт" следует отвыкать - городу возвращается его историческое название Ханкенди, отмечает автор статьи.

В свою очередь, армянский премьер сделал все, чтобы Баку его не обвинил в каком-либо вмешательстве в ходе последних молниеносных антитеррористических мероприятий. Это показатель того, что Ереван принял формулу Баку.