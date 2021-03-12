Комиссар ЕС: Укрепление доверия важно для прочного мира в Карабахе

"В результате эскалации конфликта вокруг Нагорного Карабаха было потеряно очень много жизней"

"В результате эскалации конфликта вокруг Нагорного Карабаха было потеряно очень много жизней". Как передает Report, об этом заявил комиссар ЕС по политике добрососедства и расширения Оливер Вархели на онлайн конференции на тему "Южный Кавказ и Запад. Причины и способы усиления взаимодействий между ЕС и США".

"США оперативно предоставили гуманитарную помощь на сумму более 7 миллионов евро. Более того, мы готовим дополнительно 10 миллионов евро для смягчения последствий этого конфликта. Однако режим прекращения вокруг Нагорного Карабаха по-прежнему остается хрупким." - отметил комиссар.

Он также рассказал о важности укрепления доверия и обеспечения мира в данном регионе: "Постройка домов для жизни там потребует время, но для укрепления доверия потребуется еще больше времени, и это важно для прочного мира. ЕС полностью поддерживает работу сопредседателей Минской группы ОБСЕ по восстановлению доверия и устойчивому миру в этом регионе".

"Безопасность и стабильность являются основой процветания ... Мы сотрудничаем с Азербайджаном в сфере экономической диверсификации и поддержки гражданского общества"- добавил комиссар ЕС.