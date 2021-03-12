Комиссар ЕС: Укрепление доверия важно для прочного мира в Карабахе

"В результате эскалации конфликта вокруг Нагорного Карабаха было потеряно очень много жизней". Как передает Report, об этом заявил комиссар ЕС по политике добрососедства и расширения Оливер Вархели на онлайн конференции на тему "Южный Кавказ и Запад. Причины и способы усиления взаимодействий между ЕС и США".
"США оперативно предоставили гуманитарную помощь на сумму более 7 миллионов евро. Более того, мы готовим дополнительно 10 миллионов евро для смягчения последствий этого конфликта. Однако режим прекращения вокруг Нагорного Карабаха по-прежнему остается хрупким." - отметил комиссар.
Он также рассказал о важности укрепления доверия и обеспечения мира в данном регионе: "Постройка домов для жизни там потребует время, но для укрепления доверия потребуется еще больше времени, и это важно для прочного мира. ЕС полностью поддерживает работу сопредседателей Минской группы ОБСЕ по восстановлению доверия и устойчивому миру в этом регионе".
"Безопасность и стабильность являются основой процветания ... Мы сотрудничаем с Азербайджаном в сфере экономической диверсификации и поддержки гражданского общества"- добавил комиссар ЕС.