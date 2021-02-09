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Командующий войсками: Мы разгромили врага на дороге Шуша - Ханкенди

Командующий войсками: Мы разгромили врага на дороге Шуша - Ханкенди Этим ударом было сломлено сопротивление врага
Карабах
9 февраля 2021 г. 12:01
Командующий войсками: Мы разгромили врага на дороге Шуша - Ханкенди

"После того как наши освободили город Шушу, армяне с привлечением резервов из 49-й танковой, 8-й мотострелковой бригад, 6-го и 7-го полков, предприняли попытку контрнаступления со стороны Ханкенди".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил командующий Ракетными и артиллерийскими войсками Азербайджанской армии генерал-майор Агамир Султанов.

По его словам, подразделения Ракетно-артиллерийских войск разгромили врага, направлявшегося из Ханкенди в Шушу, на территории, называемой "Заправка", и уничтожили основные силы врага: "Этим ударом было сломлено сопротивление врага и его контратака оказалась безуспешной".

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Версия на азербайджанском языке Komandan: "Düşməni Xankəndindən Şuşa istiqamətində “zapravka” deyilən ərazidə darmadağın etdik"

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