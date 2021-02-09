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Командующий: Уничтожено свыше 380 артиллерийских орудий противника

Командующий: Уничтожено свыше 380 артиллерийских орудий противника Об этом журналистам заявил командующий Ракетными и артиллерийскими войсками Азербайджанской армии, генерал-майор Агамир Султанов
Карабах
9 февраля 2021 г. 10:58
Командующий: Уничтожено свыше 380 артиллерийских орудий противника
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"В ходе Отечественной войны только артиллерийскими войсками было уничтожено свыше 380 артиллерийских орудий противника".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил командующий Ракетными и артиллерийскими войсками Азербайджанской армии, генерал-майор Агамир Султанов.

По его словам, в ходе войны применялись современные универсальные радиолокационные комплексы, с помощью которых мгновенно обнаруживались, вследствие чего уничтожались огневые ракетные и артиллерийские средства противника или ему приходилось менять позицию данных средств.

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Версия на азербайджанском языке Komandan: "Artilleriya qoşunları düşmənin 380-dən çox artilleriya vasitəsini məhv edib" 

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