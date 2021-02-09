Командующий: Уничтожено свыше 380 артиллерийских орудий противника

Об этом журналистам заявил командующий Ракетными и артиллерийскими войсками Азербайджанской армии, генерал-майор Агамир Султанов

"В ходе Отечественной войны только артиллерийскими войсками было уничтожено свыше 380 артиллерийских орудий противника".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил командующий Ракетными и артиллерийскими войсками Азербайджанской армии, генерал-майор Агамир Султанов.

По его словам, в ходе войны применялись современные универсальные радиолокационные комплексы, с помощью которых мгновенно обнаруживались, вследствие чего уничтожались огневые ракетные и артиллерийские средства противника или ему приходилось менять позицию данных средств.