Командующий: Уничтожено свыше 380 артиллерийских орудий противника

"В ходе Отечественной войны только артиллерийскими войсками было уничтожено свыше 380 артиллерийских орудий противника".
Как сообщает Report, об этом журналистам заявил командующий Ракетными и артиллерийскими войсками Азербайджанской армии, генерал-майор Агамир Султанов.
По его словам, в ходе войны применялись современные универсальные радиолокационные комплексы, с помощью которых мгновенно обнаруживались, вследствие чего уничтожались огневые ракетные и артиллерийские средства противника или ему приходилось менять позицию данных средств.