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Командующий российскими миротворцами в Карабахе вновь сменится

Командующий российскими миротворцами в Карабахе вновь сменится Новым командующим российскими миротворцами в Карабахе станет Геннадий Анашкин, сообщает Report со ссылкой на Sputnik Armenia.
Карабах
25 сентября 2021 г. 11:47
Командующий российскими миротворцами в Карабахе вновь сменится

Новым командующим российскими миротворцами в Карабахе станет Геннадий Анашкин, сообщает Report со ссылкой на Sputnik Armenia.

Напомним, первым командующим миротворческим российским контингентом в Нагорном Карабахе был назначен Рустам Мурадов. Недавно он завершил свою миссию, после чего на этом посту его на короткое время сменил генерал-майор Михаил Кособоков.

Геннадий Владимирович Анашкин родился 1968 году в городе Куйбышеве (Самара), проходил службу в Германии. Анашкин служил в бывшей Югославии, где командовал парашютно-десантным батальоном в составе Миротворческих сил в Боснии и Герцеговине, был в Чечне в период первой и второй чеченских войн.

Указом президента России от 11 июня 2021 года, Анашкину присвоено звание генерал-лейтенанта.

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