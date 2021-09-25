Командующий российскими миротворцами в Карабахе вновь сменится

Новым командующим российскими миротворцами в Карабахе станет Геннадий Анашкин, сообщает Report со ссылкой на Sputnik Armenia.

Новым командующим российскими миротворцами в Карабахе станет Геннадий Анашкин, сообщает Report со ссылкой на Sputnik Armenia.

Напомним, первым командующим миротворческим российским контингентом в Нагорном Карабахе был назначен Рустам Мурадов. Недавно он завершил свою миссию, после чего на этом посту его на короткое время сменил генерал-майор Михаил Кособоков.

Геннадий Владимирович Анашкин родился 1968 году в городе Куйбышеве (Самара), проходил службу в Германии. Анашкин служил в бывшей Югославии, где командовал парашютно-десантным батальоном в составе Миротворческих сил в Боснии и Герцеговине, был в Чечне в период первой и второй чеченских войн.

Указом президента России от 11 июня 2021 года, Анашкину присвоено звание генерал-лейтенанта.