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Командир, ценой своей жизни спасший солдата

Командир, ценой своей жизни спасший солдата За 44-дневную Отечественную войну наши солдаты и офицеры, ставшие шехидами, золотыми буквами вписали свои имена в новейшую историю.
Карабах
1 декабря 2020 г. 17:20
Командир, ценой своей жизни спасший солдата

За 44-дневную Отечественную войну наши солдаты и офицеры, ставшие шехидами, золотыми буквами вписали свои имена в новейшую историю.

Как передает Report, Гаджиев Рамид Нариман оглу родился 11 февраля 1987 года в селе Мирак Джабраильского района.

Он еще в детстве познал, что такое быть вынужденным переселенцем, когда армянские захватчики оккупировали Джабраил. У него была мечта стать военным и освободить оккупированные территории. Именно эта мечта привела его в Военный лицей имени Джамшида Нахчыванского. Дослужившийся до звания майора Рамид за несколько месяцев до смерти записался на курсы для получения звания генерала. Однако 27 сентября после начала контрнаступления он отказался от этих курсов и отбыл в зону непосредственных боевых действий. 16 октября в Суговушане майор Рамид стал шехидом и был похоронен на Второй Аллее почетного захоронения 18 октября. Он оставил после себя троих детей.

Аллах ряхмят элясин.

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Версия на азербайджанском языке ФотоƏsgərini canı bahasına xilas edən komandir

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