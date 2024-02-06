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Колумбийский журналист: Восстановленный Агдам будет еще лучше прежнего

Колумбийский журналист: Восстановленный Агдам будет еще лучше прежнего Реконструкция в Карабахе происходит настолько быстрыми темпами, что я уверен: в ближайшее время "Агдам - Хиросима Кавказа" станет одним из процветающих городов.
Карабах
6 февраля 2024 г. 17:44
Колумбийский журналист: Восстановленный Агдам будет еще лучше прежнего

Восстановление Карабаха происходит настолько быстрыми темпами, что достаточно скоро Агдам, который называют "Хиросимой Кавказа", станет одним из процветающих городов.

Об этом Report заявил директор Всемирного совета журналистики по Латинской Америке и Карибскому бассейну, колумбийский журналист Роберто Тробахо.

Колумбийский журналист поделился своими воспоминаниями о поездке на освобожденные территории Азербайджана, отметив, что после тридцатилетней оккупации весь регион был превращен в руины.

"Я впечатлен, что правительство Азербайджана делает упор на быстрое восстановление и возвращение Карабаха к прежней жизни. В 2021 году, когда впервые я посетил этот регион Азербайджана, там практически ничего не осталось, лишь руины, разрушенные дома. Побывали мы и в Агдаме. Теперь, спустя несколько лет после завершения Второй Карабахской войны, мы видим, как в этот город после тридцатилетней разлуки возвращаются местные жители. Наблюдая за усилиями правительства Азербайджана по его восстановлению, с уверенностью могу сказать, что Агдам станет еще лучше прежнего, современным, отстроенным, и, самое главное, процветающим", - сказал он.

Р. Тробахо отметил, что процесс восстановления Карабаха существенно замедляет минное загрязнение, созданное армянскими сепаратистами за годы оккупации этих территорий.

"Разрушая культурное наследие, оскверняя храмы и святые места, армянские сепаратисты пытались стереть все, что связано с Азербайджаном. Вандализм армян привел к утрате части культурного богатства этого региона, оставив глубокие раны в исторической памяти Азербайджана", - сказал он.

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