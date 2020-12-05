О нас
Report Georgia
Аудио новости

Коллегия адвокатов обратилась в 230 международных организаций в связи с армянским вандализмом 

Коллегия адвокатов обратилась в 230 международных организаций в связи с армянским вандализмом  В ответ на провокации, совершенные вооруженными силами Армении против гражданского населения Азербайджана, 27 сентября была начата контрнаступастельная операция, увенчавшаяся победой азербайджанской армии. 10 ноября президентами Азербайджана и России при
Карабах
5 декабря 2020 г. 11:55
Коллегия адвокатов обратилась в 230 международных организаций в связи с армянским вандализмом 

В ответ на провокации, совершенные вооруженными силами Армении против гражданского населения Азербайджана, 27 сентября была начата контрнаступастельная операция, увенчавшаяся победой азербайджанской армии. 10 ноября президентами Азербайджана и России при участии премьер-министра Армении было подписано соглашение, положившее конец нагорно-карабахскому конфликту и армянской оккупации территории Азербайджана.

Как сообщили Report в Коллегии адвокатов, в целях информирования международного сообщества о содеянных армянами преступлениях Коллегия адвокатов Азербайджана направила обращения в 230 международных организаций и 40 представителям высших структур, призвав их осудить совершенные армянами акты террора.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Vəkillər Kollegiyası erməni vandalizmi ilə bağlı 230 beynəlxalq təşkilata müraciət edib

Новости партнеров

Самое читаемое

В Баку от коронавируса умер глава муниципалитета
В Баку от коронавируса умер глава муниципалитета
2 декабря 2020 г. 17:00
В Азербайджане от коронавируса умер известный адвокат
В Азербайджане от коронавируса умер известный адвокат
28 ноября 2020 г. 20:01
Эрдоган: Нагорно-карабахский конфликт вступил в новую фазу
Эрдоган: Нагорно-карабахский конфликт вступил в новую фазу
3 декабря 2020 г. 23:22
ТЕПЛО РОДНОГО ОЧАГА: Азеригаз приступило к планированию работ по газификации освобожденных территорий
ТЕПЛО РОДНОГО ОЧАГА: "Азеригаз" приступило к планированию работ по газификации освобожденных территорий
4 декабря 2020 г. 11:27
В Баку потушили сильный пожар
ФотоВ Баку потушили сильный пожар
29 ноября 2020 г. 17:17
Террористы РКК признали, что воевали на стороне Армении
ФотоТеррористы РКК признали, что воевали на стороне Армении
29 ноября 2020 г. 02:38
Кто заминировал Карабах?
Кто заминировал Карабах?
2 декабря 2020 г. 09:55
В Баку на 20 суток арестован нарушитель ПДД
В Баку на 20 суток арестован нарушитель ПДД
1 декабря 2020 г. 12:50
Ученые объяснили, почему не удается остановить пандемию COVID-19
Ученые объяснили, почему не удается остановить пандемию COVID-19
30 ноября 2020 г. 16:08
Одна из погибших при подрыве на мине в Физули была главредом газеты
Одна из погибших при подрыве на мине в Физули была главредом газеты
28 ноября 2020 г. 18:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi