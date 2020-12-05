Коллегия адвокатов обратилась в 230 международных организаций в связи с армянским вандализмом

В ответ на провокации, совершенные вооруженными силами Армении против гражданского населения Азербайджана, 27 сентября была начата контрнаступастельная операция, увенчавшаяся победой азербайджанской армии. 10 ноября президентами Азербайджана и России при

В ответ на провокации, совершенные вооруженными силами Армении против гражданского населения Азербайджана, 27 сентября была начата контрнаступастельная операция, увенчавшаяся победой азербайджанской армии. 10 ноября президентами Азербайджана и России при участии премьер-министра Армении было подписано соглашение, положившее конец нагорно-карабахскому конфликту и армянской оккупации территории Азербайджана.

Как сообщили Report в Коллегии адвокатов, в целях информирования международного сообщества о содеянных армянами преступлениях Коллегия адвокатов Азербайджана направила обращения в 230 международных организаций и 40 представителям высших структур, призвав их осудить совершенные армянами акты террора.