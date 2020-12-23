О нас
Report Georgia
Аудио новости

Люк Коффи: США должны играть более активную роль в регионе

Люк Коффи: США должны играть более активную роль в регионе "Войну выиграли азербайджанские солдаты на земле"
Карабах
23 декабря 2020 г. 16:44
Люк Коффи: США должны играть более активную роль в регионе
Люк Коффи

"США должны появиться в регионе. Мы должны повысить там свое дипломатическое присутствие".

Как сообщает Report, об этом в ходе онлайн-дискуссии организованной GCRF-Compass и Университетом ADA заявил директор центра международной политики "Heritage Foundation" Люк Коффи.

Он также отметил, что США необходимо открыть генконсульство США в Гяндже, как в городе важном с точки зрения энергетических путей и второго большого города Азербайджана.

"Большую перспективу также имеет включение Азербайджана в политику США по Центральной Азии. Географическое расположение Азербайджана диктует это. Страна является вратами в Центральную Азию. Энергетика, инфраструктура и торговля предполагают активное подключение бассейна Каспийского моря в геополитику США", - считает эксперт.

По его мнению, необходимо также уделить особое внимание военному сотрудничеству:

"И предоставление военной помощи со стороны США странам региона должны быть продиктованы не эмоциями и различными диаспорами, а национальными интересами США. Касательно победы Азербайджана во Второй Карабахской войне хочу отметить, что войну выиграли азербайджанские солдаты, именно на земле, в частности, взяв Шушу".

При этом, касаясь роли России в вопросе урегулирования конфликта, Л. Коффи отметил:

"Азербайджану каким-то образом необходимо будет создать условия для ухода российских миротворцев из Карабаха спустя 5 лет. И эту работу необходимо начать сейчас. Эту миссию можно было бы переформатировать в мониторинговую, на примере миссии ЕС в Грузии. Другой обязательной задачей для Азербайджана также является обеспечение распространения своего суверенитета на всей территории Карабаха, в частности, присутствие там именно азербайджанского флага, фактическое вхождение в обиход азербайджанской валюты, контроль трафика в Лачинском коридоре и другие вопросы", - заключил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Lük Koffi: “ABŞ Cənubi Qafqaz regionunda daha fəal olmalıdır"
Версия на английском языке Luke Coffey: US should play a stronger role in region

Новости партнеров

Самое важное

Впервые за 30 лет в Джыдыр-дюзю исполнен Баяты-Шираз
ВидеоВпервые за 30 лет в Джыдыр-дюзю исполнен "Баяты-Шираз"
23 декабря 2020 г. 17:42
Осуществляется непрерывное обеспечение войск, дислоцированных на освобожденных территориях
ФотоОсуществляется непрерывное обеспечение войск, дислоцированных на освобожденных территориях
23 декабря 2020 г. 14:50
Лидер Китая поздравил Ильхама Алиева
Лидер Китая поздравил Ильхама Алиева
23 декабря 2020 г. 14:28
В Азербайджане пенсия по возрасту вырастет до 370 манатов
В Азербайджане пенсия по возрасту вырастет до 370 манатов
23 декабря 2020 г. 13:19
Брайза: Минская группа ОБСЕ  уже мертва
Брайза: Минская группа ОБСЕ  уже мертва
22 декабря 2020 г. 17:35
Хулуси Акар: Турция направила в Карабах 60 военнослужащих
Хулуси Акар: Турция направила в Карабах 60 военнослужащих
22 декабря 2020 г. 16:14
МИД: ЮНЕСКО пренебрегла призывами Азербайджана
МИД: ЮНЕСКО пренебрегла призывами Азербайджана
22 декабря 2020 г. 13:42
Россельхознадзор дал добро на поставку помидоров и яблок из Азербайджана
Россельхознадзор дал добро на поставку помидоров и яблок из Азербайджана
22 декабря 2020 г. 13:14
Азербайджанцы не верят, что смогут жить вместе с армянами в Карабахе
Азербайджанцы не верят, что смогут жить вместе с армянами в Карабахе
22 декабря 2020 г. 12:06
Список военнослужащих, павших шехидами в Отечественной войне
Список военнослужащих, павших шехидами в Отечественной войне
21 декабря 2020 г. 17:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi