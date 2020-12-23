Люк Коффи: США должны играть более активную роль в регионе

"Войну выиграли азербайджанские солдаты на земле"

"США должны появиться в регионе. Мы должны повысить там свое дипломатическое присутствие".

Как сообщает Report, об этом в ходе онлайн-дискуссии организованной GCRF-Compass и Университетом ADA заявил директор центра международной политики "Heritage Foundation" Люк Коффи.

Он также отметил, что США необходимо открыть генконсульство США в Гяндже, как в городе важном с точки зрения энергетических путей и второго большого города Азербайджана.

"Большую перспективу также имеет включение Азербайджана в политику США по Центральной Азии. Географическое расположение Азербайджана диктует это. Страна является вратами в Центральную Азию. Энергетика, инфраструктура и торговля предполагают активное подключение бассейна Каспийского моря в геополитику США", - считает эксперт.

По его мнению, необходимо также уделить особое внимание военному сотрудничеству:

"И предоставление военной помощи со стороны США странам региона должны быть продиктованы не эмоциями и различными диаспорами, а национальными интересами США. Касательно победы Азербайджана во Второй Карабахской войне хочу отметить, что войну выиграли азербайджанские солдаты, именно на земле, в частности, взяв Шушу".

При этом, касаясь роли России в вопросе урегулирования конфликта, Л. Коффи отметил:

"Азербайджану каким-то образом необходимо будет создать условия для ухода российских миротворцев из Карабаха спустя 5 лет. И эту работу необходимо начать сейчас. Эту миссию можно было бы переформатировать в мониторинговую, на примере миссии ЕС в Грузии. Другой обязательной задачей для Азербайджана также является обеспечение распространения своего суверенитета на всей территории Карабаха, в частности, присутствие там именно азербайджанского флага, фактическое вхождение в обиход азербайджанской валюты, контроль трафика в Лачинском коридоре и другие вопросы", - заключил он.