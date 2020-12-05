Кочарян: Власти Армении сделали все, чтобы война стала неизбежной

"Я не скажу ничего нового, потому что следил за прессой в последний месяц; практически все уже сказано, просто можно обобщить, чтобы понять, почему так произошло".

"Я не скажу ничего нового, потому что следил за прессой в последний месяц; практически все уже сказано, просто можно обобщить, чтобы понять, почему так произошло".

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил экс-президент Армении Роберт Кочарян в интервью 5-му каналу.

По его словам, переговорный процесс по карабахскому урегулированию был преднамеренно заведен в тупик армянской стороной.

"Дело дошло то того, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ уже даже не понимали, что происходит. Армянская сторона прибегала к разным ухищрениям, чтобы завести переговорный процессе в тупик", - считает Кочарян.

Он подчеркнул, что война началась в такой момент, когда никто не сомневался, что переговорный процесс оказался в тупике. "Возникали препятствия, все провалилось по вине армянской стороны", - отметил он.

Кочарян заявил, что Пашинян проиграл и военной, и в дипломатической сфере. Он также коснулся приграничного конфликта, развязанного в Тавуше и признался, что это было спровоцировано с армянской стороны. «Когда начальник Главштаба рассказывает, что 12 июня направил докладную о том, что мы не готовы к войне и спустя месяц подтолкнуть к инциденту, преувеличить значение этого инцидента, вручить 70 военным "Боевые кресты", говорить о том, что мы победили и Азербайджан, и Турцию - что это, если не провокация", - указал он.

Как считает экс-президент, ситуация сложилась таким образом, что Азербайджан оказался лишен шанса решить конфликт переговорным путем, следовательно, остается один выход - война.

Кочарян подчеркнул, что подобное поведение оправдано лишь в том случае, когда страна настолько сильна и мощна, что может игнорировать подобные нюансы. "Однако это не так - в плане ресурсов, численности населения, размера бюджета, ВВП. Повторюсь, наши власти, создавая или не сознавая этого, сделали все возможное, чтобы война стала неизбежной", - полагает Р.Кочарян.