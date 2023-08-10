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Коалиция Environmental Protection First осудила заявление министерства окружающей среды Армении

Коалиция Environmental Protection First осудила заявление министерства окружающей среды Армении Коалиция Environmental Protection First (Защита окружающей среды - прежде всего) осуждает ответное заявление Министерства окружающей среды Армении по поводу строящегося металлургического завода в Араздаяне (Ерасх) Ведибасарского (Араратского) района Армен
Карабах
10 августа 2023 г. 12:07
Коалиция Environmental Protection First осудила заявление министерства окружающей среды Армении

Созданная группой азербайджанских НПО коалиция Environmental Protection First осудила ответное заявление министерства окружающей среды Армении по поводу строящегося в Араздаяне (Ерасх) металлургического завода на границе с Азербайджаном.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении коалиции.

"Мы настоятельно призываем как местные, так и иностранные компании, вовлеченные в горнодобывающую промышленность Армении, незамедлительно опубликовать документы по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) и данные на своих официальных сайтах, чтобы сделать их общедоступными. Право на информацию является важнейшим элементом демократии и верховенства закона. Сокрытие информации является нарушением прав человека", - говорится в заявлении.

Отмечается, что Армения обязана выполнять свои обязательства, гарантируя, что все, кого коснулся этот вопрос, смогут получать информацию о деятельности заводов, принимать осмысленное участие в процессах принятия решений и иметь возможность устранить любой возникающий экологический ущерб.

Так, согласно руководящим принципам Организации Объединенных Наций (ООН) необходимо, чтобы компании соблюдали права человека, предотвращали неблагоприятное воздействие на окружающую среду: "Мы настоятельно призываем все заинтересованные стороны, участвующие в строительстве металлургического завода в Араздаяне (Ерасх), привести свои действия в соответствие с этими принципами и внедрить их в свою производственную практику".

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Версия на азербайджанском языке “Environmental Protection First” Koalisiyası Ermənistanın Ətraf Mühit Nazirliyinin bəyanatını pisləyib
Версия на английском языке Coalition of Azerbaijani NGOs warns Armenia of turning South Caucasus ecology into ‘Tragedy of Commons’

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