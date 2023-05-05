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Клаар: Вопрос сел, которые требует от Еревана Баку, должен решаться в рамках делимитации

Клаар: Вопрос сел, которые требует от Еревана Баку, должен решаться в рамках делимитации Вопрос сел, которые Азербайджан требует от Армении, должен решаться в рамках делимитации.
Карабах
5 мая 2023 г. 21:44
Клаар: Вопрос сел, которые требует от Еревана Баку, должен решаться в рамках делимитации

Вопрос сел, которые Азербайджан требует от Армении, должен решаться в рамках делимитации.

Как передает Report, об этом в эфире Общественного телевидения Армении заявил спецпредставитель Европейского союза (ЕС) по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар.

"В первую очередь считаю, что относительно конкретных сел, о которых вы говорите, в Армении также есть разные представления относительно их статуса. В ходе процесса делимитации эти вопросы должны быть неизбежно решены", - сказал спецпредставитель ЕС.

По его мнению, железнодорожное сообщение может осуществляться из Азербайджана через Армению до Карса в Турции.

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Версия на азербайджанском языке Aİ nümayəndəsi: “Bakı ilə İrəvan arasındakı kənd məsələsi delimitasiya çərçivəsində həll olunmalıdır”

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