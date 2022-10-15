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Керсти Кивирют: Все эти преступления быть расследованы и рассмотрены в судах

Керсти Кивирют: Все эти преступления быть расследованы и рассмотрены в судах Важно, чтобы все эти преступления были расследованы и дошли до суда. Важно, чтобы международное сообщество узнало правду и имело объективное представление о произошедшем в Карабахе
Карабах
15 октября 2022 г. 15:41
Керсти Кивирют: Все эти преступления быть расследованы и рассмотрены в судах

Важно, чтобы все эти преступления были расследованы и дошли до суда. Важно, чтобы международное сообщество узнало правду и имело объективное представление о произошедшем в Карабахе

Об этом Report сказала Керсти Кивирют, писатель и педагог из Эстонии.

"Необходимо представлять точные факты миру. Лучшая борьба против пропаганды - это факты. Все, что тут произошло - это правда и ее нужно донести до мира ", - заявила она.

15 октября делегация иностранных экспертов и представителей НПО посетила освобожденное от армянской оккупации село Эдилли Ходжавендского района. В ее составе представители НПО Чехии, Нидерландов, Польши, Финляндии, Сербии, Румынии, Турции и Эстонии.

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Версия на азербайджанском языке Estoniyalı yazıçı: “Edillidə baş vermiş bütün cinayətlərin araşdırılıb məhkəməyə verilməsi vacibdir”

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