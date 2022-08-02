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Керобян: Восстановление торговых связей с Азербайджаном выведет Армению на внешние рынки

Керобян: Восстановление торговых связей с Азербайджаном выведет Армению на внешние рынки Установление политики свободной торговли между с Азербайджаном, поможет Армении выйти на более крупные рынки.
Карабах
2 августа 2022 г. 09:52

Установление политики свободной торговли с Азербайджаном поможет Армении выйти на более значимые рынки.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал министр экономики Армении Ваган Керобян в интервью местному телеканалу.

Говоря о восстановлении железнодорожного сообщения с Азербайджаном, Керобян отметил, что невозможно иметь развитую промышленность без открытого железнодорожного сообщения с выходом в более широкий регион.

Восстановив железнодорожную связь с Азербайджаном, "таким образом Армения получит железнодорожное сообщение с Россией, Ираном, Центральной Азией”, заявил министр.

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