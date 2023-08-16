Казахстанский эксперт: Армения всеми способами пытается обвинить Баку в "гуманитарной катастрофе"

Армения пытается всеми способами обвинить Баку в том, что блокировании Лачынской дороги и в том, что освобожденный Карабах находится на грани якобы "гуманитарной катастрофы".

Армения пытается всеми способами обвинить Баку в "блокировании" Лачынской дороги и в том, что освобожденный Карабах находится на грани якобы "гуманитарной катастрофы".

Об этом Report заявил профессор кафедры медиакоммуникации и истории Казахстана АО "МУИТ" Сакен Мукан, комментируя обращение Армении в Совет Безопасности ООН.

По мнению эксперта, вероятности принятия какого-либо документа со стороны СБ ООН по этому поводу нет.

"Практика показывает неэффективность резолюции СБ ООН. Кто как будет голосовать примерно ясно, однако необходимо отметить что СБ ООН дискредитировала себя на протяжении последних лет и ее решения носят уже некий "рекомендательный" характер. Но и у Азербайджана имеются весомые контраргументы и доказательства, прежде всего, защита своих национальных интересов", - сказал он.



С.Мукан добавил, что сам Устав ООН говорит об уважении к территориальной целостности государств, отсюда вывод, что Азербайджан восстанавливает суверенитет в освобожденном Карабахе: "То есть хочу сказать, что азербайджанская дипломатия приложит все усилия, чтобы никакой документ не был принят".

Эксперт также подчеркнул, что в послевоенный период происходит естественный постепенный процесс реинтеграции карабахского населения в азербайджанское общество.

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что рано или поздно этническим армянам Карабаха необходимо определиться с гражданством. То есть, интегрироваться с азербайджанским обществом на условиях сохранения прав и свобод, в том числе религиозных, либо переехать в любую другую страну. Так как нет оттока населения из региона на постоянное место жительство в третьи страны, азербайджанская сторона постепенно восстанавливает верховенство закона здесь", - добавил Мукан.