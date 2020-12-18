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Карта размещения российских миротворцев в Карабахе изменилась

Карта размещения российских миротворцев в Карабахе изменилась Обновленная карта патрулирования российских миротворцев в Карабахе претерпела некоторые территориальные изменения.
Карабах
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18 декабря 2020 г. 00:18
Карта размещения российских миротворцев в Карабахе изменилась

Обновленная карта патрулирования российских миротворцев в Карабахе претерпела некоторые территориальные изменения.

Как передает Report, министерство обороны России опубликовало новую карту размещения миротворцев в Карабахе.

На ней Лачинский коридор выделен в отдельную зону патрулирования миротворцев. На предыдущих картах ничего подобного не было.

Небольшие изменения границ затронули также Аскеранский и Ходжавендский районы, но в отличие от севера, здесь азербайджанские войска продвинули свои позиции. В частности, линия соприкосновения стала ближе к городу Ходжавенд.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya sülhməramlılarının Qarabağda yerləşdirilmə xəritəsi dəyişdi

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