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Карен Шахназаров: Мечты о реванше – абсолютно пустое занятие

Карен Шахназаров: Мечты о реванше – абсолютно пустое занятие "Если Армения и Азербайджан будут сотрудничать в экономической сфере, то рано или поздно, скорее рано, найдут общий язык"
Карабах
10 марта 2021 г. 14:33
Карен Шахназаров: Мечты о реванше – абсолютно пустое занятие

"Если Армения и Азербайджан будут сотрудничать в экономической сфере, то рано или поздно, скорее рано, найдут общий язык. Другого пути для сосуществования просто нет. А мечты о реванше – это абсолютно пустое занятие".

Как передает Report, об этом в интервью Caliber.Az заявил российский кинорежиссер, общественный деятель, генеральный директор и председатель правления киноконцерна "Мосфильм", народный артист России Карен Шахназаров.

"Поражение в войне армянский народ воспринял болезненно, это понятно. Но это надо пережить... Ясно, что какая-то часть общества настроена реваншистски. Мол, соберемся с силами и начнем новую войну. На мой взгляд, это совершенно тупиковый путь. Но, как мне кажется, большая часть армян не настроена на это. Надо находить возможность для сотрудничества", - cчитает Шахназаров.

"В целом, я считаю, что это большая заслуга Президента Азербайджана Ильхама Алиева, который подписал Заявление (от 10 ноября). Ведь у Баку было много "карт на руках", но выбран был самый мудрый и правильный вариант", - заявил он.

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