О нас
Report Georgia
Аудио новости

Карасин: Можно возобновить практику регулярных встреч глав МИД Азербайджана и Армении

Карасин: Можно возобновить практику регулярных встреч глав МИД Азербайджана и Армении Эта "тройка" имеет опыт и солидную внешнюю поддержку
Карабах
12 апреля 2021 г. 12:17
Карасин: Можно возобновить практику регулярных встреч глав МИД Азербайджана и Армении
0 : 00
0 : 00

"Как представляется, можно было бы возобновить практику регулярных встреч министров иностранных дел Азербайджана и Армении под эгидой сопредседателей ОБСЕ, что получило бы ощутимый международный резонанс".

Как сообщает Report, об этом глава комитета Совета федерации России по международным делам Григорий Карасин сказал в интервью изданию "Коммерсант".

По словам Г.Карасина, сопредседатели Минской группы ОБСЕ (помимо России - это США и Франция) в этой работе могли бы сыграть полезную роль: "Эта "тройка" имеет опыт и солидную внешнюю поддержку".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Karasin: Meetings of Azerbaijani and Armenian FMs can be resumed
Версия на азербайджанском языке Karasin: “Azərbaycan və Ermənistan XİN başçılarının görüşlərini bərpa etmək olar”

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Евро-2020: Стало известно время возобновления продажи билетов на игры в Баку
Евро-2020: Стало известно время возобновления продажи билетов на игры в Баку
9 апреля 2021 г. 16:32
Депутат Госдумы: По всем ключевым вопросам позиции России и Азербайджана совпадают
Депутат Госдумы: По всем ключевым вопросам позиции России и Азербайджана совпадают
8 апреля 2021 г. 16:01
На директора Центральной больницы Агдаша заведено уголовное дело
На директора Центральной больницы Агдаша заведено уголовное дело
6 апреля 2021 г. 16:49
Арестовано имущество экс-главы Фонда господдержки развития СМИ
Арестовано имущество экс-главы Фонда господдержки развития СМИ
5 апреля 2021 г. 13:29
В Азербайджане выявлена выплата пенсий мертвым душам
В Азербайджане выявлена выплата пенсий "мертвым душам"
5 апреля 2021 г. 11:34
В Милли Меджлис поступил отчет Счетной палаты за 2020 год
В Милли Меджлис поступил отчет Счетной палаты за 2020 год
5 апреля 2021 г. 11:11
Президент Азеррейла: Некоторые наши волейболистки продают сладости
Президент "Азеррейл"а: Некоторые наши волейболистки продают сладости
3 апреля 2021 г. 16:18
Может ли вакцина нарушить пост? - комментарий УМК 
Может ли вакцина нарушить пост? - комментарий УМК 
2 апреля 2021 г. 12:39
Брайза: Соглашение по Достлуг создает ряд новых возможностей для региона
Брайза: Соглашение по "Достлуг" создает ряд новых возможностей для региона
1 апреля 2021 г. 16:59
Брайза: Армянское общество глубоко расколото
Брайза: Армянское общество глубоко расколото
1 апреля 2021 г. 16:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi