Карасин: Можно возобновить практику регулярных встреч глав МИД Азербайджана и Армении

Эта "тройка" имеет опыт и солидную внешнюю поддержку

"Как представляется, можно было бы возобновить практику регулярных встреч министров иностранных дел Азербайджана и Армении под эгидой сопредседателей ОБСЕ, что получило бы ощутимый международный резонанс".

Как сообщает Report, об этом глава комитета Совета федерации России по международным делам Григорий Карасин сказал в интервью изданию "Коммерсант".

По словам Г.Карасина, сопредседатели Минской группы ОБСЕ (помимо России - это США и Франция) в этой работе могли бы сыграть полезную роль: "Эта "тройка" имеет опыт и солидную внешнюю поддержку".