Из зоны конфликта в площадку мира: Карабахский регион Азербайджана прочно становится площадкой крупнейших международных мероприятий

Международные мероприятия в Карабахе: Часть глобальной повестки - пространство мира, интеграции и новых возможностей

В Карабахском регионе Азербайджана стартовали важные международные мероприятия в рамках XVII саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС). Это событие станет знаковым не только для Азербайджана, но и всей географии стран, вовлеченных в данную организацию. Для самого Азербайджана значимость мероприятия обусловлена еще и тем, что принимать его будет город Ханкенди.

В рамках саммита с участием лидеров 13 государств-членов ОЭС запланированы обсуждения ключевых вопросов - от развития торгово-экономических связей и укрепления транспортной и энергетической взаимосвязанности до устойчивого развития и совместного реагирования на региональные и глобальные вызовы.

Масштаб диалога расширяется

Организация экономического сотрудничества, объединяющая страны Азии, Ближнего Востока и Европы, рассматривает Южный Кавказ как стратегически важный регион. В этом контексте саммит в Ханкенди становится возможностью для укрепления связей между участниками и расширения их присутствия в регионе, который сегодня уверенно избавляется от наследия 30-летней оккупации и открывается миру как древняя азербайджанская земля.

Проведение международных мероприятий на освобожденных территориях Азербайджана свидетельствует о глубокой трансформации региона. Восстающие из пепла Карабах и Восточный Зангезур стремительно превращаются из зон конфликта, оккупации и разрухи в площадки, где обсуждаются вопросы мира, сотрудничества, дипломатии и развития.

После освобождения Карабаха и Восточного Зангезура от более чем тридцатилетней оккупации, Азербайджан начал масштабные строительно-восстановительным работы в регионе. За неполные 5 лет в регионе проделана огромная работа в этом направлении. Карабах и Восточный Зангезур стремительно преображаются, в регионы возвращается жизнь. Все это демонстрирует не только возрождение, но и пример стратегического планирования и сильной политической воли.

Реализация комплексных инфраструктурных проектов - от транспортных проектов и жилых массивов до школ, больниц, культурных и религиозных объектов - свидетельствует о системном подходе к восстановлению региона. Особое внимание уделяется сохранению исторического наследия и гармоничному встраиванию современных решений в ландшафт региона.

Каждый визит иностранных делегаций - будь то дипломаты, эксперты, представители СМИ или международных организаций - сопровождается искренним восхищением. Зарубежные журналисты активно освещают восстановление региона, подчеркивая, что Карабах буквально восстает "из пепла", демонстрируя силу азербайджанского народа и эффективность государственного управления.

Параллельно с этим, в Карабахе и Восточном Зангезуре проводится все больше различных международных мероприятий. При этом статус этих мероприятий с каждым разом повышается. Если в начале это были мероприятия отдельных министерств и ведомств, то сейчас, по мере готовности инфраструктуры в регионе, здесь уже проводятся саммиты на уровне глав государств.

Проведение международных мероприятий в Карабахе усиливает его интеграцию в глобальное информационное и дипломатическое пространство, превращая регион в символ не только возрождения, но и диалога между цивилизациями.

Глобальный медиафорум в Шуше

Ярким примером этого диалога является Глобальный медиафорум в городе Шуша, который ежегодно проводится накануне Дня национальной прессы Азербайджана. Особое внимание форуму придает участие президента Азербайджана Ильхама Алиева, который традиционно лично отвечает на вопросы представителей ведущих мировых СМИ. Это не только подчеркивает открытость официального Баку, но и укрепляет имидж Азербайджана как государства, готового к диалогу и прозрачности в международных отношениях.

Присутствие на форуме ведущих журналистов, экспертов и аналитиков из десятков стран, а также высокий уровень организации мероприятия, говорят о растущем доверии международного сообщества к новой роли Карабаха - мирного и открытого региона.

Неформальный саммит Организации тюркских государств

Лидеры государств ОТГ неоднократно подчеркивали, что Карабах является неотъемлемой частью не только Азербайджана, но и всего тюркского мира. Это не просто дипломатическое заявление, а принцип, подтвержденный конкретными действиями, символизирующими братскую поддержку и единство. Так, в освобожденном Физули уже действуют современные образовательные учреждения, построенные при содействии Узбекистана и Казахстана. В Агдамском районе, в селе Хыдырлы, продолжается строительство еще одного учебного заведения - подарка от Кыргызстана. Эти инициативы не только отражают гуманитарную солидарность, но и вносят вклад в устойчивое развитие региона, обеспечивая его интеграцию в единое образовательное и культурное пространство тюркского мира. Кроме того, Венгрия - страна-наблюдатель при ОТГ - взяла на себя полное восстановление села Солтанлы в Джебраильском районе. Все эти факты являются ярким примером расширяющегося географического охвата сотрудничества в рамках ОТГ, а также проявлением искренней поддержки со стороны европейского партнера.

Год назад лидеры ОТГ провели неформальный саммит в городе Шуша - "жемчужине" Карабаха. Символично, что саммит в Шуше прошел в год 15-летия со дня основания организации и стал историческим событием, подтверждающим особую роль Азербайджана в ОТГ.

Лидеры Азербайджана, Турции и Пакистана в Лачыне

28 мая - День независимости Азербайджана - ежегодно отмечается с особой гордостью. В этом году эта дата приобрела дополнительное значение: в освобожденном от оккупации городе Лачын состоялось торжественное открытие Лачынского международного аэропорта. В церемонии приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, которые вместе перерезали символическую ленту, официально открыв новую воздушную гавань региона.

В тот же день Лачын стал площадкой для еще одного важного международного события - трехстороннего саммита с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Пакистана Мухаммада Шахбаза Шарифа.

Выступая на церемонии открытия, президент Азербайджана подчеркнул особую символику происходящего. Проведение саммита именно на деоккупированных территориях стало четким сигналом международной поддержки суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Присутствие лидеров Турции и Пакистана - двух государств, поддерживавших Баку на протяжении всего конфликта, - подчеркивает прочность политического партнерства и приверженность принципам справедливости и международного права.

Таким образом, Карабах становится не только ареной восстановительных работ, но и площадкой для международного взаимодействия. Современные конференц-залы и культурные центры, построенные там, становятся местами проведения международных форумов, симпозиумов и политических дискуссий. Эти мероприятия отражают открытость Азербайджана, его приверженность принципам прозрачности, безопасности и устойчивого мирного развития.