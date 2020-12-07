Карабахский гази: О нашей победе в войне я узнал через 9 часов после ранения

Его боевой путь начался в Физули и завершился в Шуше

Одним из отважных участников 44-дневной войны, завершившейся победой Азербайджанской армии, является Васиф Асиф оглу Гулузаде.

Как передает южный центр Report, 21-летний солдат родился и вырос в селе Ашагы Тангиван Лянкяранского района.

Он был одним из тех, кто немедля отозвался на призыв о частичной мобилизации. Когда началась Отечественная война, он находился в Агджабединском районе на учениях. Его боевой путь начался в Физули и завершился в Шуше.

9 ноября В.Гулузаде получил осколочные ранения плеча и поясницы из-за разорвавшегося рядом с ним минометного снаряда: "120-миллиметроый минометный снаряд упал справа от нас. Я занимал свою позицию. Позиция моего боевого товарища справа была не совсем выгодной. Когда я приподнялся, чтобы помочь ему отодвинуться, осколок снаряда угодил мне в плечо. Сначала я не ничего не почувствовал, но потом увидел, что из раны хлещет кровь и обдает тело теплом. Я сполз в овраг, чтобы добраться до медпункта. Чтобы не потерять сознание от сильного кровотечения и упадка сил, я какое-то время передвигался по воде в овраге".

Жизнь нашего солдата, подвергшего свою жизнь опасности ради товарища, спас другой раненый солдат.

В.Гулузаде услышал новость о победе в госпитале: "Спустя 9 часов после того, как я был ранен, мне сообщили, что война закончилась. Я горжусь тем, что в этой победе есть хоть и малая, но моя заслуга тоже, что я сражался".