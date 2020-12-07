О нас
Report Georgia
Аудио новости

Карабахский гази: О нашей победе в войне я узнал через 9 часов после ранения

Карабахский гази: О нашей победе в войне я узнал через 9 часов после ранения Его боевой путь начался в Физули и завершился в Шуше
Карабах
7 декабря 2020 г. 14:48
Карабахский гази: О нашей победе в войне я узнал через 9 часов после ранения
0 : 00
0 : 00

Одним из отважных участников 44-дневной войны, завершившейся победой Азербайджанской армии, является Васиф Асиф оглу Гулузаде.

Как передает южный центр Report, 21-летний солдат родился и вырос в селе Ашагы Тангиван Лянкяранского района.

Он был одним из тех, кто немедля отозвался на призыв о частичной мобилизации. Когда началась Отечественная война, он находился в Агджабединском районе на учениях. Его боевой путь начался в Физули и завершился в Шуше.

9 ноября В.Гулузаде получил осколочные ранения плеча и поясницы из-за разорвавшегося рядом с ним минометного снаряда: "120-миллиметроый минометный снаряд упал справа от нас. Я занимал свою позицию. Позиция моего боевого товарища справа была не совсем выгодной. Когда я приподнялся, чтобы помочь ему отодвинуться, осколок снаряда угодил мне в плечо. Сначала я не ничего не почувствовал, но потом увидел, что из раны хлещет кровь и обдает тело теплом. Я сполз в овраг, чтобы добраться до медпункта. Чтобы не потерять сознание от сильного кровотечения и упадка сил, я какое-то время передвигался по воде в овраге".

Жизнь нашего солдата, подвергшего свою жизнь опасности ради товарища, спас другой раненый солдат.

В.Гулузаде услышал новость о победе в госпитале: "Спустя 9 часов после того, как я был ранен, мне сообщили, что война закончилась. Я горжусь тем, что в этой победе есть хоть и малая, но моя заслуга тоже, что я сражался".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке "Şuşada əsgər yoldaşımı xilas edərkən yaralandım"

Новости партнеров

Другие новости из категории

Мать шехида отдала 10 тысяч манатов в Фонд помощи ВС Азербайджана
Мать шехида отдала 10 тысяч манатов в Фонд помощи ВС Азербайджана
7 декабря 2020 г. 14:56
Михайлов: Трехстороннее заявление по Карабаху воспринято как свершившийся факт
Михайлов: Трехстороннее заявление по Карабаху воспринято как свершившийся факт
7 декабря 2020 г. 14:20
Известный американский радиоведущий побывал в Гяндже
ФотоИзвестный американский радиоведущий побывал в Гяндже
7 декабря 2020 г. 14:05
В Билясуваре похоронили шехида-прапорщика
ФотоВ Билясуваре похоронили шехида-прапорщика
6 декабря 2020 г. 20:07
Член Сената Италии: Азербайджан имел полное право освободить эти земли
Член Сената Италии: Азербайджан имел полное право освободить эти земли
6 декабря 2020 г. 17:31
Гуманитарная помощь, отправляемая в Ханкенди, доставлена ​​в аэропорт Гянджи
ФотоГуманитарная помощь, отправляемая в Ханкенди, доставлена ​​в аэропорт Гянджи
6 декабря 2020 г. 17:22
Делегация парламента Италии стала свидетелем армянских зверств в Агдаме
ФотоДелегация парламента Италии стала свидетелем армянских зверств в Агдаме
6 декабря 2020 г. 17:00
Турецкие специалисты вносят вклад в разминирование земель Азербайджана
Турецкие специалисты вносят вклад в разминирование земель Азербайджана
6 декабря 2020 г. 15:41
Видеокадры села Зульфугарлы Кельбаджарского района
ВидеоВидеокадры села Зульфугарлы Кельбаджарского района
6 декабря 2020 г. 12:06
Итальянские депутаты ознакомились с военными преступлениями армян в Гяндже
ФотоИтальянские депутаты ознакомились с военными преступлениями армян в Гяндже
6 декабря 2020 г. 11:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi