Карабахские армяне провоцируют российских миротворцев

24 апреля у памятника нацистскому коллаборанту Нжде в Ходжавенде был вывешен плакат с хештегом #ЭтоВамНеАрмавир

24 апреля у памятника нацистскому коллаборанту Нжде в Ходжавенде был вывешен плакат с хештегом #ЭтоВамНеАрмавир. Под этим же хештегом в социальных сетях проходят обсуждения недавней новости о том, что под давлением российских миротворцев ко Дню Победы, 9 мая, армян Карабаха принуждают демонтировать этот памятник.

Как передает Report со ссылкой на Телеграм-канал "Кавказское бюро", об этом сообщают армянские пользователи соцсетей.

"Цель вывешивания этой тряпки с хештегом рядом с памятником другой тряпки – намек на акцию депутата-коммуниста городской думы Армавира Алексея Виноградова, который в 2019 году закрасил табличку Нжде чёрной краской, добившись в итоге ее сноса. Таким образом, российским миротворцам послана метка - это вам не Россия, будете проводить Парад Победы над фашизмом под тенью памятника фашистского пособника", - отмечает Телеграм-канал.