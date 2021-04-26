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Карабахские армяне провоцируют российских миротворцев

Карабахские армяне провоцируют российских миротворцев 24 апреля у памятника нацистскому коллаборанту Нжде в Ходжавенде был вывешен плакат с хештегом #ЭтоВамНеАрмавир
Карабах
26 апреля 2021 г. 15:57
Карабахские армяне провоцируют российских миротворцев
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24 апреля у памятника нацистскому коллаборанту Нжде в Ходжавенде был вывешен плакат с хештегом #ЭтоВамНеАрмавир. Под этим же хештегом в социальных сетях проходят обсуждения недавней новости о том, что под давлением российских миротворцев ко Дню Победы, 9 мая, армян Карабаха принуждают демонтировать этот памятник.

Как передает Report со ссылкой на Телеграм-канал "Кавказское бюро", об этом сообщают армянские пользователи соцсетей.

"Цель вывешивания этой тряпки с хештегом рядом с памятником другой тряпки – намек на акцию депутата-коммуниста городской думы Армавира Алексея Виноградова, который в 2019 году закрасил табличку Нжде чёрной краской, добившись в итоге ее сноса. Таким образом, российским миротворцам послана метка - это вам не Россия, будете проводить Парад Победы над фашизмом под тенью памятника фашистского пособника", - отмечает Телеграм-канал.

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Версия на английском языке Karabakh Armenians provoking Russian peacekeepers

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