Посол: Карабах открывает новые возможности для германских инвестиций

Карабах открывает новые возможности инвестиций для немецких компаний.

Карабах открывает новые возможности инвестиций для германских компаний.

Об этом в интервью Report заявил посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеманн.

"Что касается инфраструктуры и логистики, то Средний коридор и Карабах предлагают потенциально очень интересные возможности для немецких компаний продавать, экспортировать или инвестировать. Германия имеет большой опыт в восстановлении. Мы воссоединились 32 года назад, и восстановление было огромной задачей, поэтому мы очень хорошо понимаем масштаб задачи, которая стоит перед Азербайджаном по восстановлению Карабаха. Германские компании потенциально могли бы сыграть большую и полезную роль в строительстве, реконструкции, инфраструктуре, создании умных городов, устойчивых концепций развития и, опять же, развитии производства возобновляемых источников энергии", - сказал посол.

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