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Канадский журналист: Никакой "блокады" на дороге Ханкенди-Лачын нет

Канадский журналист: Никакой "блокады" на дороге Ханкенди-Лачын нет Протестующие на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана преданы идее защиты окружающей среды
Карабах
18 января 2023 г. 15:51
Канадский журналист: Никакой блокады на дороге Ханкенди-Лачын нет

Протестующие на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана преданы идее защиты окружающей среды.

Как передает Report, об этом заявил канадский журналист Дэйв Гордон.

"Я видел, что участники акции привержены защите окружающей среды. Они очень преданные люди, которые любят свою страну и природу, они хотят лучшего во имя будущего", - отметил он.

Посетивший место проведения акции канадский журналист также подчеркнул, что не наблюдал никакой блокады на дороге Ханкенди-Лачын для проезжающих машин.

"Я не видел никаких проблем, никто ничего не блокировал. Я не понимаю, когда люди говорят о блокаде, потому что я такого не наблюдал", - заключил Дэйв Гордон.

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Версия на азербайджанском языке Kanadalı jurnalist: “Xankəndi-Laçın yolunda “blokada” yoxdur”

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