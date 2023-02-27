Канадский блогер: Желаю, чтобы азербайджанские экоактивисты достигли своей цели

"Желаю, чтобы азербайджанские экоактивисты достигли своей цели".
Как передает Report, об этом журналистам сказал канадский блогер Грегорий Липоветский.
Он отметил, что, к сожалению, эко-протесты на дороге Ханкенди-Лачын не имеют широкого освещения за границей. "К сожалению, в другом конце мира мы не знаем об этом. Об этом не пишут и не передают по телевидению. Хорошо было бы знать об этом".
По его словам, он впервые в Азербайджане и поражен красотой этой страны, ее историей и гостеприимством азербайджанского народа.