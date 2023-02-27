Канадский блогер: Желаю, чтобы азербайджанские экоактивисты достигли своей цели

«Желаю, чтобы Азербайджанские экоактивисты достигли своей цели»

"Желаю, чтобы азербайджанские экоактивисты достигли своей цели".

Как передает Report, об этом журналистам сказал канадский блогер Грегорий Липоветский.

Он отметил, что, к сожалению, эко-протесты на дороге Ханкенди-Лачын не имеют широкого освещения за границей. "К сожалению, в другом конце мира мы не знаем об этом. Об этом не пишут и не передают по телевидению. Хорошо было бы знать об этом".

По его словам, он впервые в Азербайджане и поражен красотой этой страны, ее историей и гостеприимством азербайджанского народа.