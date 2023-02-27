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Канадский блогер: Желаю, чтобы азербайджанские экоактивисты достигли своей цели

Канадский блогер: Желаю, чтобы азербайджанские экоактивисты достигли своей цели «Желаю, чтобы Азербайджанские экоактивисты достигли своей цели»
Карабах
27 февраля 2023 г. 17:31
Канадский блогер: Желаю, чтобы азербайджанские экоактивисты достигли своей цели

"Желаю, чтобы азербайджанские экоактивисты достигли своей цели".

Как передает Report, об этом журналистам сказал канадский блогер Грегорий Липоветский.

Он отметил, что, к сожалению, эко-протесты на дороге Ханкенди-Лачын не имеют широкого освещения за границей. "К сожалению, в другом конце мира мы не знаем об этом. Об этом не пишут и не передают по телевидению. Хорошо было бы знать об этом".

По его словам, он впервые в Азербайджане и поражен красотой этой страны, ее историей и гостеприимством азербайджанского народа.

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Версия на азербайджанском языке Kanadalı bloger: “Azərbaycanlı ekologiya fəallarının məqsədlərinə çatmasını arzu edirəm”
Версия на английском языке Canadian blogger: I wish Azerbaijani eco-activists to achieve their goal

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