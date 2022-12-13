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К месту проведения акции на дороге Шуша-Ханкенди прибыла полиция

К месту проведения акции на дороге Шуша-Ханкенди прибыла полиция Акция протеста с участием представителей НПО, экоактивистов и волонтеров продолжается на участке дороги Шуша-Ханкенди, которая находится под временным контролем российских миротворцев.
Карабах
13 декабря 2022 г. 17:18
К месту проведения акции на дороге Шуша-Ханкенди прибыла полиция

Акция протеста с участием представителей НПО, экоактивистов и волонтеров продолжается на участке дороги Шуша-Ханкенди, которая находится под временным контролем российских миротворцев.

Как передает сотрудник Report с места событий, в целях обеспечения безопасности участников акции, наряду с военнослужащими Внутренних войск МВД Азербайджана, на территорию прибыли сотрудники полиции.

Участники акции приветствовали прибытие полиции аплодисментами.

Акция продолжается скандированием лозунгов в защиту экологии.

Отметим, что в окрестностях города Шуша у поста российских миротворцев продолжается акция протеста азербайджанских активистов и членов экологических неправительственных организаций (НПО) с требованием положить конец экологическому террору в Карабахском экономическом районе.

Напомним, что, в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества "AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

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Версия на английском языке ФотоProtest on Shusha-Khankandi road: Police officers arrive in area
Версия на азербайджанском языке ФотоŞuşa-Xankəndi yolunda aksiya: Əraziyə polislər gəlib

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