Лавров: К гуманитарному центру по Карабаху подключат Азербайджан и Армению

Соответствующие документы сейчас готовятся

Азербайджан и Армению предполагается подключить к работе центра гуманитарного реагирования в Нагорном Карабахе, соответствующие документы сейчас готовятся.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил глава МИД Сергей Лавров в ходе пресс- конференции с армянским коллегой Арой Айвазяном в Москве.

Лавров заявил, что содействие возвращению беженцев обретает устойчивый характер, а люди чувствуют больше уверенности в этом процессе.

"И мы будем эти настроения всячески укреплять, этому будут способствовать идущие сейчас переговоры о превращении центра гуманитарного реагирования в международный - с участием и Армении, и Азербайджана. Соответствующие документы сейчас обсуждаются по линии соответствующих структур", - сказал он.