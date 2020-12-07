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Лавров: К гуманитарному центру по Карабаху подключат Азербайджан и Армению

Лавров: К гуманитарному центру по Карабаху подключат Азербайджан и Армению Соответствующие документы сейчас готовятся
Карабах
7 декабря 2020 г. 16:16
Лавров: К гуманитарному центру по Карабаху подключат Азербайджан и Армению
Сергей Лавров

Азербайджан и Армению предполагается подключить к работе центра гуманитарного реагирования в Нагорном Карабахе, соответствующие документы сейчас готовятся.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил глава МИД Сергей Лавров в ходе пресс- конференции с армянским коллегой Арой Айвазяном в Москве.

Лавров заявил, что содействие возвращению беженцев обретает устойчивый характер, а люди чувствуют больше уверенности в этом процессе.

"И мы будем эти настроения всячески укреплять, этому будут способствовать идущие сейчас переговоры о превращении центра гуманитарного реагирования в международный - с участием и Армении, и Азербайджана. Соответствующие документы сейчас обсуждаются по линии соответствующих структур", - сказал он.

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