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К 2026 году на освобожденных территориях будет построено 34 500 квартир и частных жилых домов

К 2026 году на освобожденных территориях будет построено 34 500 квартир и частных жилых домов К 2026 году на освобожденных территориях Азербайджана будет построено 34 500 квартир и частных жилых домов.
Карабах
16 ноября 2022 г. 18:24
К 2026 году на освобожденных территориях будет построено 34 500 квартир и частных жилых домов

К 2026 году на освобожденных территориях Азербайджана будет построено 34 500 квартир и частных жилых домов.

Как сообщает Report, об этом говорится в "I Государственной программе по великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики", утвержденной распоряжением президента Ильхама Алиева.

Согласно плану мероприятий, в 2022-2026 годах в Агдамском, Физулинском, Шушинском, Ходжавендском, Зангиланском, Кяльбаджарском, Лачынском, Губадлинском, Джебраильском, Тертерском и Ходжалинском районах будет построено 34 500 квартир и частных жилых домов.

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Версия на азербайджанском языке 2026-cı ilədək azad edilən ərazilərdə 34 500 mənzil və fərdi yaşayış evi inşa ediləcək

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