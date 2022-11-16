К 2026 году на освобожденных территориях будет построено 34 500 квартир и частных жилых домов

К 2026 году на освобожденных территориях Азербайджана будет построено 34 500 квартир и частных жилых домов.

К 2026 году на освобожденных территориях Азербайджана будет построено 34 500 квартир и частных жилых домов.

Как сообщает Report, об этом говорится в "I Государственной программе по великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики", утвержденной распоряжением президента Ильхама Алиева.

Согласно плану мероприятий, в 2022-2026 годах в Агдамском, Физулинском, Шушинском, Ходжавендском, Зангиланском, Кяльбаджарском, Лачынском, Губадлинском, Джебраильском, Тертерском и Ходжалинском районах будет построено 34 500 квартир и частных жилых домов.