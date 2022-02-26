Известный телеграмм-канал Небожена опубликовал видео в связи 30-летием Ходжалинского геноцида

26 февраля исполняется 30 лет со дня резни в городе Ходжалы. В 1992 году во время первой карабахской войны армянские силы захватили Ходжалы, населенный азербайджанцами, там началась резня, были убиты сотни мирных жителей.

26 февраля исполняется 30 лет со дня резни в городе Ходжалы. В 1992 году во время первой карабахской войны армянские силы захватили Ходжалы, населенный азербайджанцами, там началась резня, были убиты сотни мирных жителей.

Сей факт отражен в отчетах международных организаций, акт резни признан многими парламентами стран мира. Ходжалинская резня стала самым массовым, согласно Human Rights Watch, и самым жестоким кровопролитием в ходе конфликта вокруг Нагорного Карабаха.



До сих пор в Армении никто так и не был осужден за убийство мирных жителей. Дело о геноциде было намеренно развалено. В декабре 2000 года Серж Саргсян, бывший президент Армении, в то время занимавший пост министра обороны, сказал в одном из интервью: «До Ходжалы азербайджанцы думали, что с нами можно шутки шутить».