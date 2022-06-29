Известный мексиканский журнал рассказал о 270-летии Шуши

20:36

В известном мексиканском журнале “El Mundo” опубликована статья об истории независимости Азербайджана и отношениях между Азербайджаном и Мексикой.

Как сообщает Report, в статье широко освещено торжественное мероприятие, посвященное Дню независимости Азербайджана, 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Мексикой и 270-летнему юбилею основания Шуши.

Отмечается, что Азербайджан, где в мире и согласии живут люди из около 40 различных народов, известен своими богатыми традициями мультикультурализма, играет важную роль в развитии межкультурного диалога, именно по этой причине Папа Римский Франциск назвал нашу страну моделью толерантности.

В статье также говорится о реконструкции, проводимой правительством Азербайджана в культурной столице нашей страны Шуше, которая в этом году отмечает 270-летний юбилей, о проводимых там многочисленных международных культурных мероприятиях.