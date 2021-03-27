Известный американский журналист об армянском вандализме

“Когда я смотрел подготовленный BBC сюжет о якобы разрушении Азербайджаном в Джебраиле принадлежащей армянам исторической часовни, я увидел закулисье их очередных игр".

“Когда я смотрел подготовленный BBC сюжет о якобы разрушении Азербайджаном в Джебраиле принадлежащей армянам исторической часовни, я увидел закулисье их очередных игр".

Об этом американскому бюро Report заявил автор таких ведущих печатных органов, как "The Hill", "Daily Caller", "Fox News" Рауль Ловери Контрерас.

"Как человек, внимательно следящий за ситуацией в регионе, я не удивлюсь, если через несколько месяцев услышу, что армяне представили в искаженном виде известные мне реалии. На видео, которые я видел своими глазами, армяне во время и после окончания боевых действий сжигают и разрушают свои дома, вещи и даже леса до прибытия азербайджанских военных. На этих кадрах видно, как строения разрушаются. Однако речь здесь не о часовне, а о здании, принадлежащем какой-то военной базе”, - сказал американский журналист.

По его словам, в подготовленном из полностью уничтоженного Агдама видео показано, как в течение 30-летней незаконной оккупации армяне уничтожили исторические памятники и жилые строения Азербайджана: "Также рассказывается, кто ответственен за совершенные армянами преступления. На этом видео отражены все деяния армян. Они обвиняют азербайджанских военных в исчезновении разрушенного ими строения. Хотя экс-президент Армении Серж Саргсян признал убийство 26 февраля 1992 года в Ходжалы 613 невинных граждан, включая женщин, мужчин и детей, и ряд преступлений, совершенных в то время, он не привлечен к уголовной ответственности за эти преступления. Как ни странно, некоторые это признают, но многие отрицают совершенные в Ходжалы преступления".