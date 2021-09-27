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Известный американский путешественник: Я впечатлен аэропортом в Физули

Известный американский путешественник: Я впечатлен аэропортом в Физули "Международный аэропорт в Физули впечатлил меня. Я никогда не видел подобного дизайна".
Карабах
27 сентября 2021 г. 09:38
Известный американский путешественник: Я впечатлен аэропортом в Физули
Дон Пэрриш
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"Международный аэропорт в Физули впечатлил меня. Я никогда не видел подобного дизайна".

Об этом Report заявил известный американский путешественник Дон Пэрриш.

"С первого взгляда я остался очень впечатлен. Уверен и внутри аэропорт такой же красивый", - заявил Д. Перриш.

Он также выразил своё восхищение Бакинским аэропортом.

27 сентября состоялся коммерческий испытательный полет в Международный аэропорт Физули. Группа всемирно известных международных путешественников прибыла в Физули. После посещения аэропорта Физули они также отправятся в Агдам и Шушу.

Дон Пэрриш является самым активным путешественником в мире. В его послужном списке туриста - 852 точки в 193 странах мира.

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Версия на азербайджанском языке Amerikalı səyahətçi: "Füzuli hava limanı məndə yüksək təəssürat oyatdı"
Версия на английском языке Famous US traveler impressed by Azerbaijan’s Fuzuli airport

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