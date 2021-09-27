Известный американский путешественник: Я впечатлен аэропортом в Физули

"Международный аэропорт в Физули впечатлил меня. Я никогда не видел подобного дизайна".
Об этом Report заявил известный американский путешественник Дон Пэрриш.
"С первого взгляда я остался очень впечатлен. Уверен и внутри аэропорт такой же красивый", - заявил Д. Перриш.
Он также выразил своё восхищение Бакинским аэропортом.
27 сентября состоялся коммерческий испытательный полет в Международный аэропорт Физули. Группа всемирно известных международных путешественников прибыла в Физули. После посещения аэропорта Физули они также отправятся в Агдам и Шушу.
Дон Пэрриш является самым активным путешественником в мире. В его послужном списке туриста - 852 точки в 193 странах мира.