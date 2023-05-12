Известные путешественники ознакомились с восстановительными работами в Лачынском районе

Делегация из более чем 30 путешественников организации "Клуб 100" (Club 100) прибыла в Лачынский район, сообщает Report.

Прибывшая в Лачынский район делегация из более чем 30 зарубежных путешественников организации "Клуб 100" (Club 100) ознакомилась с осуществляемыми там восстановительными работами, сообщает Report.

Один из живописных уголков Азербайджана - Лачынский район расположен в юго-западной части республики, на Малом Кавказе. На севере район граничит с Кяльбаджарским, на юге - с Губадлинским, на востоке - с Ходжалинским, Шушинским и Ходжавендским районами Азербайджана, на западе - с Арменией. В состав района входят 1 город, 1 поселок и 125 сел.

В Лачынском районе, общая площадь которого составляет 1835 кв.км., насчитывается 72 тысячи гектаров пастбищных угодий и 34 тысячи гектаров густого лесного массива. Район расположен в горной местности, самая высокая точка - вершина Гызылбогаз (3594 метра над уровнем моря). Протекающие по территории района реки Шалва и Минкенд, сливаясь, впадают в реку Хакари (протяженность 113 км), берущего начало с территории района.

Армянские вооруженные формирования оккупировали Лачынский район 18 мая 1992 года.

Вывод оккупационных сил Армении из Лачынского района стал возможен благодаря политической воле и незаурядным полководческим способностям президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.

27 сентября Азербайджанская армия, предотвратив очередную провокацию вооруженных сил Армении на фронте, перешла в контрнаступление, освободив несколько районов, сотни сел, поселков и стратегические высоты. 44-дневная Отечественная война увенчалась блистательной победой Азербайджанской армии.

Потерпев поражение на поле боя, Армения вынужденно подписала акт о капитуляции.

1 декабря 2020 года подразделения Азербайджанской армии вошли в район, над освобожденным Лачыном был поднят трехцветный флаг Азербайджана.

В настоящее время в Лачыне ведутся восстановительные работы, создается новая инфраструктура. Около 80 тысяч жителей Лачина с нетерпением ждут исторического возращения на родные земли.

14:18

Делегация из более чем 30 путешественников организации "Клуб 100" (Club 100) прибыла в Лачынский район, сообщает Report.

11 мая известные путешественники из Швеции прибыли в Карабах и Восточный Зангезур. В ходе трехдневной поездки они посещают освобожденные территории Азербайджана, чтобы ознакомиться с разрушениями, совершенными Арменией в ходе оккупации, а также с ходом восстановительных работ.

Накануне они побывали в Физули и Агдаме.

За последние 2 года Карабах и Восточный Зангезур посетили представители основных международных клубов путешественников - Etic, MTP, TCC, NomadMania и Турецкого клуба путешественников. Нынешняя поездка - 7-ая по счету.

Эта поездка в рамках так называемого "темного туризма" имеет важное значение для повышения осведомленности в мире о ситуации на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.