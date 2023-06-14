Известные путешественники посетили Суговушанское водохранилище

Известные путешественники, находящиеся с четырехдневным визитом в Карабахе, посетили Суговушанское водохранилище.

Известные путешественники, находящиеся с четырехдневным визитом в Карабахе, посетили Суговушанское водохранилище.

Как передает Report, гостям рассказали об истории создания водохранилища.

Суговушанское водохранилище, введенное в эксплуатацию в 1976 году, формируется за счет вод из рек Тертерчай и Турагачай. Водой из водохранилища общим объемом 5,86 миллиона кубометров планируется обеспечивать 96 тысяч 217 гектаров земель Тертерского, Агдеринского, Геранбойского, Евлахского, Бардинского, Агдамского и Агджабединского районов. Так как Суговушанское водохранилище 28 лет находилось под оккупацией, возникли серьезные трудности с водоснабжением земельных участков. Кроме того, отсутствие сброса воды создало серьезные экологические проблемы в Тертерчае. Помимо восстановления экологического баланса в районе, освобождение Суговушана от оккупации обеспечило водой эти районы, где водоснабжение было затруднено на протяжении многих лет, обеспечив непрерывное возделывание сельскохозяйственных культур, ликвидацию дефицита воды, высокую продуктивность в сельском хозяйстве.

В результате сброса воды из Суговушанского водохранилища в Тертерчай была обеспечена подача воды в Тертерский, Геранбойский, Бардинский и Евлахский районы.

Сегодня начался четырехдневный визит всемирно известных путешественников в Карабах и Восточный Зангезур. Делегация в течение 4 дней проследует по маршруту автомобильной дороги Агдам-Тертер-Кельбаджар-Лачин-Губадлы-Зангилан-Джебраил-Физули-Ходжавенд-Шуша.

Поездка организована всемирно известной организацией MTP (Most Traveled People).