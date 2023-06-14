Известные путешественники посетили село Талыш Тертерского района

Известные путешественники, находящиеся с четырехдневным визитом на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, посетили село Талыш Тертерского района.

Известные путешественники, находящиеся с четырехдневным визитом на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, посетили село Талыш Тертерского района.

Как сообщает Report, зарубежные гости ознакомились с восстановленным Азербайджаном селом, куда уже вернулись первые жители.

Сегодня начался четырехдневный визит всемирно известных путешественников в Карабах и Восточный Зангезур. Делегация в течение 4 дней проследует по маршруту автомобильной дороги Агдам-Тертер-Кельбаджар-Лачин-Губадлы-Зангилан-Джебраил-Физули-Ходжавенд-Шуша.

Поездка организована всемирно известной организацией MTP (Most Traveled People).