Известные путешественники посетили Азыхскую пещеру

Делегация из более чем 30 путешественников организации "Клуб 100" (Club 100) посетила Азыхскую пещеру.
Как передает Report, путешественники получили подробную информацию об истории пещеры.
Им рассказали о том, что найденные тут останки азыхантропа в 1968 году Мамедали Гусейновым являются уникальной находкой в истории человечества. Во время оккупации азербайджанских территорий армяне нелегально вывезли драгоценные артефакты, что нарушает международные конвенции.
Азыхская пещера - это комплекс из шести пещер у села Азых. Расположен на высоте 1400 м над уровнем моря на левом берегу реки Гуручай в Ходжавендском районе, в 3 км к северо-востоку от села Туг и в 14 км к северо-западу от города Физули.
Делегация из более чем 30 путешественников организации "Клуб 100" (Club 100) прибыла в Карабах и Восточный Зангезур. Прибывшие из Швеции путешественники за три дня посетят освобожденные территории Азербайджана, где ознакомятся с разрушениями, совершенными Арменией в ходе оккупации, а также с ходом восстановительных работ.
За последние 2 года Карабах и Восточный Зангезур посетили представители основных международных клубов путешественников - Etic, MTP, TCC, NomadMania и Турецкого клуба путешественников. Нынешняя поездка - 7-ая по счету.
Эта поездка имеет важное значение для повышения осведомленности в мире о ситуации на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана в рамках "темного туризма".