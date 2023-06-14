Всемирно известные путешественники побывали в Агдаме

Завершился визит всемирно известных путешественников в Агдамский район.

Завершился визит всемирно известных путешественников в Агдамский район.

Как передает Report, в ходе поездки гости своими глазами увидели все свидетельства вандализма армян в Агдаме.

Гости осмотрели гражданские объекты, религиозные и культурно-исторические памятники, разрушенные во время оккупации, в том числе посетили "Джума-мечеть" , Музей хлеба и Шахбулаг.

Напомним, сегодня начался четырехдневный визит всемирно известных путешественников в Карабах и Восточный Зангезур. Делегация в течение 4 дней проследует по маршруту автомобильной дороги Агдам-Тертер-Кельбаджар-Лачин-Губадлы-Зангилан-Джебраил-Физули-Ходжавенд-Шуша.

Поездка организована всемирно известной организацией MTP (Most Traveled People).