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Известные путешественники ознакомились с ходом восстановительных работ в Физули

Известные путешественники ознакомились с ходом восстановительных работ в Физули Делегация из более чем 30 путешественников организации "Клуб 100" (Club 100) посетила Физули.
Карабах
11 мая 2023 г. 09:43
Известные путешественники ознакомились с ходом восстановительных работ в Физули

Делегация из более чем 30 путешественников организации "Клуб 100" (Club 100) посетила Физули.

Как сообщает Report, гости смогли своими глазами увидеть совершенные армянами в ходе оккупации разрушения на этих территориях.

Путешественников подробно проинформировали о госпрограмме "Великое возвращение", а также о ходе восстановительных работ.

Было отмечено, что Физули подходит для развития сельского хозяйства.

Делегации рассказали, что правительство Азербайджана делает акцент на возвращение бывших вынужденных переселенцев в свои родные дома, а далее обеспечивают их работой на освобожденных территориях.

Делегация из более чем 30 путешественников организации "Клуб 100" (Club 100) прибыла в Карабах и Восточный Зангезур. Прибывшие из Швеции путешественники за три дня посетят освобожденные территории Азербайджана, где ознакомятся с разрушениями, совершенными Арменией в ходе оккупации, а также с ходом восстановительных работ.

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Версия на азербайджанском языке Tanınmış səyahətçilər Füzulidə aparılan bərpa işləri ilə tanış olublar
Версия на английском языке Famous travelers get acquainted with progress of restoration work in Azerbaijan’s Fuzuli

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