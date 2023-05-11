Известные путешественники ознакомились с ходом восстановительных работ в Физули

Делегация из более чем 30 путешественников организации "Клуб 100" (Club 100) посетила Физули.

Делегация из более чем 30 путешественников организации "Клуб 100" (Club 100) посетила Физули.

Как сообщает Report, гости смогли своими глазами увидеть совершенные армянами в ходе оккупации разрушения на этих территориях.

Путешественников подробно проинформировали о госпрограмме "Великое возвращение", а также о ходе восстановительных работ.

Было отмечено, что Физули подходит для развития сельского хозяйства.

Делегации рассказали, что правительство Азербайджана делает акцент на возвращение бывших вынужденных переселенцев в свои родные дома, а далее обеспечивают их работой на освобожденных территориях.

Делегация из более чем 30 путешественников организации "Клуб 100" (Club 100) прибыла в Карабах и Восточный Зангезур. Прибывшие из Швеции путешественники за три дня посетят освобожденные территории Азербайджана, где ознакомятся с разрушениями, совершенными Арменией в ходе оккупации, а также с ходом восстановительных работ.