Известные путешественники ознакомились с ходом восстановительных работ в Физули

Делегация из более чем 30 путешественников организации "Клуб 100" (Club 100) посетила Физули.
Как сообщает Report, гости смогли своими глазами увидеть совершенные армянами в ходе оккупации разрушения на этих территориях.
Путешественников подробно проинформировали о госпрограмме "Великое возвращение", а также о ходе восстановительных работ.
Было отмечено, что Физули подходит для развития сельского хозяйства.
Делегации рассказали, что правительство Азербайджана делает акцент на возвращение бывших вынужденных переселенцев в свои родные дома, а далее обеспечивают их работой на освобожденных территориях.
Делегация из более чем 30 путешественников организации "Клуб 100" (Club 100) прибыла в Карабах и Восточный Зангезур. Прибывшие из Швеции путешественники за три дня посетят освобожденные территории Азербайджана, где ознакомятся с разрушениями, совершенными Арменией в ходе оккупации, а также с ходом восстановительных работ.