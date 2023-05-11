Известные путешественники ознакомились с ходом разминирования в Горадизе

Делегация из более чем 30 путешественников организации "Клуб 100" (Club 100) ознакомилась с ходом разминирования в Горадизе.

Делегация из более чем 30 путешественников организации "Клуб 100" (Club 100) ознакомилась с ходом разминирования в Горадизе.

Как передает Report, гостей проинформировали о минной опасности и процессе разминирования на освобожденных территориях.

Было отмечено, что 29 тыс. квадратных метров территории были очищены от мин, данный процесс продолжается. Очистка от мин ведется с использованием специально обученных собак, а также специальной техникой. А предоставленные Арменией карты минных полей не точны и совпадают лишь на 20%, что усложняет процесс разминирования.

Путешественникам также продемонстрировали процесс подрыва найденных мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Делегация из более чем 30 путешественников организации "Клуб 100" (Club 100) сегодня прибыла в Карабах и Восточный Зангезур. Прибывшие из Швеции путешественники за три дня посетят освобожденные территории Азербайджана, где ознакомятся с разрушениями, совершенными Арменией в ходе оккупации, а также с ходом восстановительных работ.

За последние 2 года Карабах и Восточный Зангезур посетили представители основных международных клубов путешественников - Etic, MTP, TCC, NomadMania и Турецкого клуба путешественников. Нынешняя поездка - 7-ая по счету.

Эта поездка в рамках так называемого "темного туризма" имеет важное значение для повышения осведомленности в мире о ситуации на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.