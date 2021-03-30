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Известная турецкая журналистка снимет вторую часть фильма об Отечественной войне

Известная турецкая журналистка снимет вторую часть фильма об Отечественной войне Будет снята вторая часть документального фильма о 44-дневной Отечественной войне, которая началась в сентябре 2020 года и успешно завершилась в ноябре прошлого года
Карабах
30 марта 2021 г. 06:36
Известная турецкая журналистка снимет вторую часть фильма об Отечественной войне

Будет снята вторая часть документального фильма о 44-дневной Отечественной войне, которая началась в сентябре 2020 года и успешно завершилась в ноябре прошлого года.

Об этом турецкому бюро Report сообщила известная турецкая журналистка Фулья Озтюрк.

Отметим, что Фулья Озтюрк – автор документального фильма об Отечественной войне. Фильм повествует о военных операциях Азербайджана по освобождению своих земель, террористических актах, совершенных вооруженными силами Армении в Гяндже и Барде, зверствах армян на освобожденных землях, а также об Отечественной войне в целом. Напомним, что Фулья 70 дней проводила съемки в различных регионах Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Vətən müharibəsi barədə sənədli filmin ikinci hissəsi çəkiləcək

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