Известная турецкая журналистка снимет вторую часть фильма об Отечественной войне

Будет снята вторая часть документального фильма о 44-дневной Отечественной войне, которая началась в сентябре 2020 года и успешно завершилась в ноябре прошлого года

Будет снята вторая часть документального фильма о 44-дневной Отечественной войне, которая началась в сентябре 2020 года и успешно завершилась в ноябре прошлого года.

Об этом турецкому бюро Report сообщила известная турецкая журналистка Фулья Озтюрк.

Отметим, что Фулья Озтюрк – автор документального фильма об Отечественной войне. Фильм повествует о военных операциях Азербайджана по освобождению своих земель, террористических актах, совершенных вооруженными силами Армении в Гяндже и Барде, зверствах армян на освобожденных землях, а также об Отечественной войне в целом. Напомним, что Фулья 70 дней проводила съемки в различных регионах Азербайджана.