Известный мексиканский журнал пишет о преступлениях армян

Журнал El Mundo, который широко распространяется среди мексиканских государственных и правительственных органов, парламента и дипломатического корпуса, опубликовал интервью с послом Азербайджана Мамедом Талыбовым об истории военной агрессии Армении против

Журнал El Mundo , который широко распространяется среди мексиканских государственных и правительственных органов, парламента и дипломатического корпуса, опубликовал интервью с послом Азербайджана Мамедом Талыбовым об истории военной агрессии Армении против Азербайджана, террористической политике и Соглашении о прекращении огня, подписанном 10 ноября.

Как передает Report со ссылкой на посольство Азербайджана в Мексике, посол рассказал об истории конфликта, отметив, что пятая часть международно признанных территорий, включая Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов, почти 30 лет была оккупирована Арменией.

М.Талыбов заявил, что Азербайджан всегда поддерживал урегулирование конфликта путем переговоров, но Армения всякий раз игнорировала резолюции Совета Безопасности ООН, призывающие к немедленному освобождению оккупированных территорий. Он отметил, что никаких результатов, проведенных в рамках переговоров, достигнуто не было.

Посол сказал, что после прихода к власти в Армении националистических сил в 2018 году, провокации против Азербайджана участились. В одной из них, Азербайджанская армия начала контрнаступление, чтобы обеспечить безопасность гражданского населения, выполнить резолюции Совета Безопасности ООН и восстановить территориальную целостность страны.

Говоря о преступлениях, совершенных Арменией против мирных граждан Тертера, Мингячевира, Гянджи и Барды, он подчеркнул, что все это является нарушением международного гуманитарного права и свидетельством террористической политики Армении против Азербайджана.

Что касается, о достигнутом 10 ноября Соглашении о прекращении огня, посол сказал, что согласно документу, подписанному президентами Азербайджана и России и премьер-министром Армении, оккупационная армия была выведена с районов Азербайджана, в регионе размещены российские миротворцы. Он также сказал, что около 1 миллиона наших соотечественников, изгнанных со своих земель в результате этнической чистки, проводимой Арменией, в ближайшее время вернутся на родину.

Мамед Талыбов отметил, что освобожденные азербайджанские города были полностью разрушены армянскими оккупантами в течение 30 лет, добавив, что Азербайджан обратится в международные суды в связи с грабежами, совершенным Арменией.