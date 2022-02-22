Израильский юрист: О геноциде в Ходжалы должен знать весь мир

Необходимо сделать все возможное, чтобы о геноциде в Ходжалы знал весь мир

Необходимо сделать все возможное, чтобы о геноциде в Ходжалы знал весь мир.

Об этом Report заявил израильский юрист, специалист по международному праву и международной политике Михаил Финкель.

"Приближается 30-ая годовщина жутко страшного события - геноцида Ходжалы, когда армянские головорезы убили огромное количество людей, по оценкам более 600 человек. Многие люди бежали, бросив все и это все в холодное время года. Террористы безжалостно убивали стариков, женщин и детей, окурками выжигая им глаза",- отметил М. Финкель.

"Нужно сделать максимальное, чтобы это преступление - геноцид азербайджанского народа- стало достоянием общественности",- считает эксперт.

"Мы задаемся вопросом, почему мировая общественность ничего не делает по этому поводу. Тут ответ напрашивается сам: в психологии есть такое понятие как "позитивная предвзятость", при этом стоит помнить, что Армения - христианская страна и мировая общественность к ней "позитивно предвзята",- сказал юрист, добавив, что помимо этого есть большая армянская община в Европе, которая занимает не последнее место в юридической системе, сфере бизнеса, политики, журналистики и она делает все, чтобы отвести внимание мировой общественности от трагедии в Ходжалы.

"Нужно сделать все возможное, чтобы мир знал об этом геноциде, чтобы не было иллюзий, о том что Армения такая "вечная жертва", постоянно трубящая о своем так называемом геноциде. Армяне многократно и постоянно совершали жесточайшие преступления",- добавил он.